Đi tù 4 năm vì nhắn tin khiếm nhã với trẻ tiểu học ở Hàn Quốc

Một huấn luyện viên taekwondo vừa bị Tòa án quận Suwon (Hàn Quốc) kết án 4 năm tù vì hành vi quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.

Huấn luyện viên đã gửi hàng trăm tin nhắn khiếm nhã cho học sinh. Ảnh: Wall Street Journal.

Theo hồ sơ tòa án, huấn luyện viên taekwondo được xác định là A (cũng là chủ phòng tập Taekwondo ở tỉnh Gyeonggi) bắt đầu gửi tin nhắn cho nạn nhân từ tháng 8 năm 2023. Thời điểm này, nạn nhân (không tiết lộ tên) đang học tiểu học.

Trong vòng 6 tháng, huấn luyện viên đã gửi hàng trăm tin nhắn khiếm nhã cho cô bé. Các tin nhắn có nội dung nhạy cảm như “Anh nhớ em, cơ thể em thật đẹp”, “Em cứ xuất hiện trong giấc mơ của anh”. Thậm chí, A còn nhiều lần đề nghị gặp mặt học sinh vào cuối tuần và đòi đến nhà riêng của cô bé.

Tháng 1/2024, vụ việc được gia đình nạn nhân phát hiện. Trong một cuộc phỏng vấn, cha của cô bé cho biết những tin nhắn này đã gây ra cú sốc tâm lý lớn cho con gái ông.

“Chỉ đọc tin nhắn thôi cũng có cảm giác như một người đàn ông yêu một người phụ nữ tha thiết. Con bé đã khóc rất nhiều. Ước mơ của con bé là trở thành một vận động viên taekwondo quốc gia", ông nói.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện A còn có hành vi hôn lên mặt cô bé một lần vào cuối năm 2023.

Ngày 6/8, Tòa án quận Suwon đã kết án 4 năm tù đối với huấn luyện viên. Mức án này dựa trên tính chất nghiêm trọng và sự lặp lại của hành vi phạm tội.

"A đã chi phối tâm lý của nạn nhân, yêu cầu cô bé phải nói 'Anh yêu em' 5 lần mỗi ngày. Tội ác này đã được thực hiện một cách có kế hoạch trong nhiều tháng và phương thức tinh vi, do đó bản chất tội phạm là rất nghiêm trọng", tòa án nhận định.

Sau phán quyết, Hiệp hội Taekwondo tỉnh Gyeonggi cũng đã lập tức tiến hành các thủ tục kỷ luật đối với huấn luyện viên này.