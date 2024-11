Đi, yêu và trải nghiệm tại thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới

Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp Four Seasons The Nam Hải, Hội An - nơi thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực giao hòa - sẽ là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho các cặp đôi đang yêu.

Cuối năm đến đánh dấu thời điểm lý tưởng cho các cặp đôi nghỉ ngơi, thả lỏng theo cách riêng tư, yên tĩnh và lãng mạn sau thời gian làm việc căng thẳng hoặc tất bật chuẩn bị cho hôn lễ.

Luôn đồng hành cùng các cặp đôi trên hành trình tận hưởng mọi khoảnh khắc trong đời, Four Seasons The Nam Hải, Hội An mang đến kỳ nghỉ trăng mật vẹn tròn mọi cung bậc cảm xúc tại bờ biển Hà My khoáng đạt và thanh bình của Hội An - thành phố được CNN bình chọn trong top 13 điểm đến lãng mạn nhất thế giới.

Những trải nghiệm kết nối đôi tim đồng nhịp

Ngày mới tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An sẽ khởi đầu bằng bữa sáng nổi được phục vụ ngay trong khuôn viên biệt thự. Cặp đôi sẽ được thả mình giữa làn nước trong vắt, chậm rãi thưởng thức tách cà phê sáng và trà bên cạnh thực đơn phong phú điểm tâm, trái cây miền nhiệt đới mọng nước theo mùa.

Four Seasons The Nam Hải, Hội An chào đón đôi uyên ương bằng bữa sáng nổi đầy thú vị, làn nước xanh trong và khung cảnh thiên nhiên nên thơ.

Vun vén cho những kết nối sâu sắc từ trái tim đến trái tim, Four Seasons The Nam Hải, Hội An mang đến trải nghiệm độc bản tại Heart of the Earth Spa với liệu pháp trẻ hóa và cân bằng tâm - trí mang tên “Hearts of Harmony”, được sáng tạo dành riêng cho đôi tình nhân đang tìm kiếm sự thư thái tận sâu tâm hồn.

Được bao bọc giữa hồ sen thanh tĩnh, mọi tất bật thường nhật như gác lại giữa thanh âm trong trẻo của chén hát pha lê 432 Hz, cùng liệu trình mát-xa toàn thân bằng nguyên liệu tự nhiên từ vườn thảo mộc của khu nghỉ dưỡng.

Cùng cảm nhận sự đồng điệu của đôi tim với các hoạt động chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng tâm hồn tại không gian yên bình của Heart of the Earth Spa.

Hành trình của hai trái tim đồng điệu cũng sẽ thêm phần gắn kết khi cùng ngâm mình trong bồn tắm phủ hoa hồng tươi, thưởng thức chocolate và rượu champagne thượng hạng. Không chỉ giúp xoa dịu cơ thể sau ngày tháng bận rộn, những hoạt động trên còn là chất xúc tác ngọt ngào giúp cảm nhận sự đồng điệu bên trong mình và với “nửa kia”.

Nhìn ngắm thiên nhiên và hòa mình vào nhịp sống bản địa

Dành riêng cho hai tâm hồn muốn gắn kết thông qua đam mê khám phá văn hóa bản địa, Four Seasons The Nam Hải, Hội An mở ra hành trình đầy màu sắc đến các vùng đất di sản lân cận của miền Trung.

Nơi dừng chân đầu tiên phải kể đến phố cổ Hội An nhuộm sắc vàng và ánh đèn lồng thắp sáng rực rỡ khi đêm về. Nối tiếp cung đường du ngoạn là hai toạ độ check-in hấp dẫn: Thánh địa Mỹ Sơn (cách khu nghỉ dưỡng chưa đầy 1 giờ lái xe) và cố đô Huế (cách khu nghỉ dưỡng khoảng 2 giờ lái xe).

Chiêm ngưỡng hoàng hôn tuyệt đẹp là trải nghiệm gắn kết lãng mạn mà đôi lứa không thể bỏ lỡ tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An.

Kết thúc chuyến tham quan các điểm đến di sản với nhiều dấu ấn khó quên, Four Seasons The Nam Hải, Hội An chào đón cặp đôi trở về bằng trải nghiệm chiêm ngưỡng hoàng hôn trên chiếc du thuyền sang trọng. Tại đây, bạn và người ấy phóng tầm mắt nhìn ngắm những tia nắng rực rỡ cuối ngày đang từ từ phản chiếu qua bầu trời và sóng nước, vẽ nên bức tranh say lòng người.

Khám phá tinh hoa ẩm thực bên bờ biển đẹp nhất châu Á

Chuyện tình ngọt ngào ghi dấu tại Four Seasons The Nam Hải, Hội An không thể thiếu bữa tối riêng tư cho hai người trên bờ biển Hà My - top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á, theo Telegraph.

Trải nghiệm ẩm thực tại đây cũng là điểm nhấn để hâm nóng cảm xúc cho cả hai. Các món nướng BBQ tuyệt hảo được chế biến từ nguồn nguyên liệu hải sản địa phương tinh chọn, gói ghém tâm huyết và sự tỉ mỉ của các đầu bếp đẳng cấp quốc tế sẽ dẫn lối đôi trẻ bước vào cuộc chu du mỹ vị Đông - Tây đầy bất ngờ.

Hẹn hò trong không gian lãng mạn trên bờ biển Hà My cùng bữa tối thượng hạng do các đầu bếp tài ba chế biến.

Rời xa những ngày hối hả chuẩn bị lễ cưới hay guồng quay làm việc bận rộn, kỳ nghỉ dưỡng là dịp các cặp đôi dành cho nhau giây phút lắng đọng, tìm lại cảm giác yêu bình yên và ấm áp tựa thuở đầu.

Không ồn ào, không vội vã, Four Seasons The Nam Hải, Hội An nâng niu tình yêu giữa thiên nhiên an lành cùng những hoạt động hòa điệu tâm hồn, cho trải nghiệm lãng mạn không thể quên. Độc giả tham khảo kế hoạch cho cảm xúc thăng hoa cùng người thương tại đây.