Địa phương được phân quyền quản lý chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Từ 12/10, chủ tịch UBND tỉnh/thành phố sẽ trực tiếp phê duyệt hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Thông tư 16 cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước. Ảnh: SK&ĐS.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, có hiệu lực từ ngày 12/10/2025.

Với những điểm mới quan trọng, thông tư này được kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều bất cập, đưa hoạt động này vào khuôn khổ chặt chẽ, minh bạch hơn.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của Thông tư 16 là việc cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước.

Theo đó, Nghị định số 143/2025/NĐ-CP của chính phủ đã giao cho chủ tịch UBND cấp tỉnh thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.

Thông tư mới nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh, thành phố phải quản lý hoạt động này một cách chặt chẽ trên địa bàn, đồng thời công bố công khai và cập nhật danh sách các đơn vị được phê duyệt. Điều này không chỉ giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin mà còn tăng cường tính minh bạch, rõ ràng trong công tác quản lý.

Cùng với việc phân quyền, Thông tư 16 cũng sửa đổi, bổ sung nhiều quy định nhằm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên kết. Quy định mới đòi hỏi các đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin, có trách nhiệm giải trình với xã hội và xử lý các thắc mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dự thi.

Để tránh những hiểu lầm không đáng có, Thông tư 16 quy định rõ ràng trách nhiệm của các bên trong hoạt động này. Theo đó, bên Việt Nam, là đơn vị liên kết tổ chức thi, sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ tại Việt Nam.

Ngược lại, bên nước ngoài là đơn vị cấp chứng chỉ có trách nhiệm và thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hoặc ủy quyền cho các cơ sở khác tổ chức thi.

Thông tư cũng làm rõ khái niệm về một chứng chỉ ngoại ngữ được công nhận là "hợp pháp" ở nước sở tại. Theo quy định mới, một chứng chỉ được công nhận hợp pháp khi được cơ quan có thẩm quyền của nước đó cho phép tổ chức thi, hoặc được sử dụng để xét duyệt hồ sơ nhập cư, nhập quốc tịch, cấp thị thực, hay công nhận đạt chuẩn đầu vào, đầu ra trong các chương trình đào tạo quốc tế.

Đáng chú ý, Thông tư 16 nhấn mạnh rằng việc phê duyệt liên kết tổ chức thi không bao gồm việc công nhận các cấp độ của chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đó tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Quy định này giúp phân định rõ ràng giữa mục đích quản lý hoạt động liên kết với việc công nhận giá trị quy đổi của chứng chỉ.

Với những điểm mới trên, Thông tư số 16/2025/TT-BGDĐT được đánh giá là một bước hoàn thiện khung pháp lý, tăng tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dự thi trong hoạt động liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Đây là cơ sở quan trọng để hoạt động này phát triển một cách chính quy, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hội nhập của đất nước.