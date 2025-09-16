Dịch vụ chụp ảnh với chó cưng gây chú ý tại tháp Tam Thắng TP.HCM

Dịch vụ cho thuê thú cưng từng gây tranh cãi ở Đà Lạt (Lâm Đồng) bất ngờ xuất hiện tại khu vực tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM).

Hai chú chó xuất hiện tại khu vực trước tháp Tam Thắng tối 15/9. Ảnh: Hoàng Nhân.

Tối 15/9, tại khu vực quảng trường Thùy Vân (trước tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, TP.HCM), 2 chú chó giống Husky và Alaska thân hình to lớn, ngồi chễm chệ trên tấm bạt đỏ đợi khách. Phía trước, một người đàn ông được cho là chủ của hai con vật đang đứng canh.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Nhân (người dân sinh sống tại phường Vũng Tàu) cho biết dịch vụ chụp ảnh với thú cưng này chỉ mới xuất hiện gần đây, đặc biệt là sau khi công trình điểm nhấn tháp Tam Thắng khánh thành, thu hút đông đảo người dân, du khách. Mỗi du khách phải trả vài chục nghìn đồng cho một lượt chụp ảnh.

"Những chú chó cứ ngồi đấy suốt vài tiếng trông rất tội", Nhân cho hay.

Trước đó, ngày 9/9, ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu, cho biết đơn vị phối hợp với chủ đầu tư dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân và công viên bãi Sau nhằm triển khai biện pháp nghiêm cấm mọi phương tiện di chuyển trong công viên (trừ các loại xe phục vụ thi công), đồng thời siết chặt an ninh, an toàn tại khu vực tháp.

Mô hình kinh doanh với vật nuôi trên có thể là trường hợp hiếm gặp tại phường Vũng Tàu nhưng từng nhiều lần gây tranh cãi tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cụ thể là Quảng trường Lâm Viên trong thời gian dài.

Tháp Tam Thắng lấp lánh dưới ánh nắng tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Ảnh: Hoàng Nhân.

Theo Việt Thắng, một trong những người đầu tiên hành nghề cho thuê chó chụp ảnh tại Đà Lạt, trào lưu này có mặt tại đây khoảng 4-5 năm trước. Ban đầu, chủ của những chú chó đưa thú cưng đến Quảng trường Lâm Viên chụp ảnh cho vui, nhưng sau đó bị biến tướng thành dịch vụ. Những chú chó bị ép buộc ở lại quảng trường lâu hơn bất kể thời tiết.

Đến khoảng giữa tháng 8/2024, khi video ngược đãi động vật được lan truyền, cộng đồng phản ứng, sự việc mới gây chú ý và phẫn nộ.

Trả lời Tri Thức - Znews vào thời điểm đó, ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cũ, khẳng định dịch vụ cho thuê thú cưng chụp ảnh là hành vi ngược đãi động vật.

Ông cho biết thêm công việc cho thuê thú cưng chụp ảnh mang lại lợi nhuận tương đối cao nên những người hành nghề đưa số lượng lớn chó ra quảng trường, tập trung ở khu vực búp Xanh vào buổi tối. Tình trạng này đã thuyên giảm từ thời điểm 2024 đến nay.

Du khách chụp ảnh tại tháp Tam Thắng vào đầu tháng 9. Ảnh: Nguyễn Hải.

Tháp Tam Thắng thuộc khuôn viên quảng trường Thùy Vân, có tổng vốn đầu tư lên đến 155 tỷ đồng , được thi công trong 75 ngày kể từ thời điểm đóng cọc. Công trình điểm nhấn đang trở thành một trong số địa danh thu hút khách đến check-in của phường Vũng Tàu.

Thông tin từ đơn vị tài trợ, tháp được kiến tạo để trở thành biểu tượng mới của Vũng Tàu. Công trình gồm 143 trụ, với chiều cao từ 4,55 m đến hơn 34,25 m, được sắp xếp theo cốt cao độ tăng dần hướng về phía biển. Hình dáng tổng thể của tháp được lấy cảm hứng từ hình ảnh ba đầu mũi thuyền mạnh mẽ, vươn cao giữa không gian rộng lớn.