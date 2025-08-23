Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điểm bất tiện trên Tesla Model Y bản 6 chỗ

  • Thứ bảy, 23/8/2025 10:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dù có cấu hình ghế ngồi 2+2+2 và trục cơ sở kéo dài, thiết kế SUV dáng coupe khiến vị trí ngồi ở hàng sau cùng trên Tesla Model Y L tại Trung Quốc không quá thoải mái.

Theo Car News China, Tesla Model Y L phiên bản 6 chỗ ngồi với trục cơ sở kéo dài dành riêng cho thị trường Trung Quốc đã chính thức ra mắt khách hàng xứ tỷ dân. Xe có giá khởi điểm 339.000 NDT (khoảng 47.120 USD), dự kiến giao hàng từ tháng 9.

Một kênh truyền thông địa phương có tên EV Insights đã tìm đến đại lý Tesla ở Trung Quốc để xem xét độ rộng rãi của hàng ghế thứ ba.

So với bản tiêu chuẩn, Model Y L có chiều dài cơ sở trội hơn 150 mm, chiều cao cũng nhỉnh hơn 44 mm. Hàng ghế thứ hai của xe có thể trượt, cải thiện tính linh hoạt bên trong cabin. Tuy nhiên, phần sàn để chân ở hàng ghế thứ ba lại cao lên khoảng 100 mm, có thể gây ra ít nhiều trở ngại khi di chuyển.

Tesla Model Y L anh 1Tesla Model Y L anh 2

Với một người cao khoảng 1,7 m, hàng ghế thứ ba khá rộng rãi, chỗ để chân thoải mái. Khoảng cách từ đầu gối đến lưng ghế thứ hai vừa đủ một nắm tay, hành khách cũng có thể duỗi một chân vào khoảng giữa 2 ghế ở hàng trước.

Tuy nhiên, khoảng không trên đầu hàng ghế thứ ba khá hạn chế do đặc trưng thiết kế SUV dáng coupe. Theo EV Insights, hành khách cao khoảng 1,7 m ngồi ở hàng cuối có thể bị đụng đầu khi xe di chuyển qua các đoạn đường xấu.

Khi tất cả hàng ghế được sử dụng, khoang hành lý phía sau tương đối nhỏ, chỉ chứa được khoảng 3 ba lô.

