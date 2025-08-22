Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội cao nhất 29,39

Chiều 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn vào 64 chương trình đào tạo. Điểm trúng tuyển dao động 19-29,39 điểm.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: HUST.

Cụ thể, theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) có điểm chuẩn cao nhất với 29,39 điểm, tương đương với điểm xét tuyển tài năng diện 1.2 là 93,18 điểm; điểm xét tuyển tài năng diện 1.3 là 95,64 điểm và điểm TSA là 86,97.

Tiếp theo là chương trình Khoa học máy tính (IT1), có điểm chuẩn 29,19 điểm. Các ngành hot đều có điểm chuẩn rất cao, như chương trình Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (EE2) lấy 28,48 điểm; chương trình Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (MS2) lấy 28,25 điểm; chương trình Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (ET1) lấy 28,07 điểm.

Chương trình Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Troy (Mỹ) lấy điểm chuẩn thấp nhất. Chi tiết điểm chuẩn các ngành như sau:

Độ lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT như sau:

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.680 sinh viên. Học phí năm 2025-2026 dao động 28-90 triệu đồng, tăng 3-5 triệu đồng so với năm trước.

Năm ngoái, điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội là 83,82 theo điểm thi đánh giá tư duy và 28,53 theo điểm thi tốt nghiệp THPT đối với chương trình Khoa học máy tính (IT1).