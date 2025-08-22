Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương cao nhất 28,5

Chiều 22/8, Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, cao nhất 28,5 điểm.

Sinh viên Đại học Ngoại thương. Ảnh: FTU Corner.

Theo đó, chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại lấy điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm.

Tiếp đến là chương trình tiên tiến I-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh; chương trình tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế, cùng có ngưỡng trúng tuyển là 28 điểm.

Sáu chương trình có điểm trúng tuyển trên 27 điểm bao gồm chương trình định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, chương trình chất lượng cao Kinh doanh quốc tế, chương trình Marketing số, chương trình tiên tiến Tài chính - Ngân hàng.

Riêng ngành Khoa học máy tính có điểm trúng tuyển là 36,4 điểm với hệ số nhân đôi cho môn Toán (tương đương trên 9 điểm/môn). Các chương trình còn lại dao động 25-27 điểm.

Đại học Ngoại Thương cho biết nhà trường xét điểm trúng tuyển theo 2 tổ hợp gốc, bao gồm tổ hợp 3 môn thi THPT cho các chương trình tiêu chuẩn; tổ hợp 2 môn thi THPT và điểm IELTS quy đổi cho các chương trình tiên tiến, chất lượng cao và định hướng nghề nghiệp quốc tế.

Năm nay, Đại học Ngoại thương tuyển 4.180 chỉ tiêu cho cả trụ sở chính Hà Nội và các cơ sở trực thuộc.

Bốn phương thức tuyển sinh, bao gồm: Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT; xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025; xét tuyển sử dụng chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế; xét tuyển thẳng theo quy định.

Với xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT, thí sinh có thể sử dụng kết quả học tập 3 môn theo các tổ hợp xét tuyển của trường; hoặc kết hợp học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 bao gồm 2 nhóm thí sinh. Nhóm 1 là thí sinh sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025, sẽ xét theo tổ hợp môn. Nhóm 2 là thí sinh xét kết hợp giữa chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Xét chứng chỉ đánh giá năng lực trong nước và quốc tế, học sinh có thể sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Quốc gia TP.HCM.

Hoặc, các em có thể dùng điểm SAT (từ 1.380 điểm), ACT (từ 30 điểm), A-Level (điểm Toán đạt từ A) kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Nhà trường thực hiện xác nhận nhập học từ ngày 25/8 đến ngày 30/8; nhập học trực tiếp từ ngày 3/9 đến ngày 5/9.

Năm 2024, ngành Ngôn ngữ Trung Quốc - chuyên ngành Tiếng Trung Thương mại có mức điểm cao nhất Đại học Ngoại thương, lên tới 28,5 điểm (tổ hợp gốc D01). Tiếp đến là mức 28,1 điểm, áp dụng với nhóm ngành Kinh doanh quốc tế, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn và Marketing (tổ hợp gốc A00).