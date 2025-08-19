Điểm chuẩn khó lường

Tỷ lệ ảo nhiều, phổ điểm có sự phân hóa mạnh so với những năm trước, đây là những nguyên nhân chính dự báo điểm chuẩn năm nay có bất ngờ, không theo quy luật những năm qua.

Ghi nhận từ các trường đại học cho thấy năm nay, các trường đều tăng số lượng thí sinh đăng kí hoặc số lượng nguyện vọng.

Tăng vọt số lượng đăng ký

Theo kết quả thống kê, số thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH Hà Nội năm nay là khoảng 23.700 hồ sơ, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 (12.200).

Học viện Hàng không Việt Nam cho biết có gần 21.400 thí sinh đăng ký vào trường, tổng nguyện vọng là hơn 37.700, tăng gấp 1,9 lần (số thí sinh) và 2,4 lần (số nguyện vọng) so với năm trước.

Các ngành có nhiều thí sinh đăng kí là Thương mại hàng không, Marketing, Kỹ thuật hàng không, Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác cảng hàng không, Logistics, Kinh tế hàng không.

Số thí sinh đăng kí xét tuyển vào ĐH Giao thông Vận tải năm nay tăng 2,4 lần; số này ở ĐH Xây dựng Hà Nội là 1,8 lần; ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM là 1,5 lần.

Mùa tuyển sinh đại học năm nay ghi nhận nhiều thí sinh đăng ký xét tuyển với số lượng nguyện vọng lên tới trên 100. Đáng chú ý, thống kê sơ bộ có ít nhất 10 thí sinh đăng ký từ 125 đến 152 nguyện vọng. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng có xu hướng trải ra nhiều ngành nghề, nhiều trường và các em có nhiều dữ liệu để tham gia xét tuyển nhiều phương thức.

Thực tế, trong tuyển sinh có nhiều loại ảo khi xét tuyển đại học, ảo trong cùng một phương thức trong một trường (ví dụ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ảo giữa các tổ hợp môn); ảo giữa các phương thức với nhau trong cùng một trường; ảo giữa các trường trong nhóm (nhóm phía nam hoặc nhóm phía bắc hoặc nhóm các trường độc lập); ảo toàn quốc (giữa các trường trong toàn quốc).

Khó đoán

Phân tích của lãnh đạo ĐH Hà Nội cho thấy điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường năm nay có thể tăng giảm trong khoảng 0,5-1,5 điểm so với năm 2024.

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, ĐH Giao thông Vận tải, cho biết dự kiến điểm chuẩn của trường thấp nhất ở mức 20.

ĐH Kinh tế, (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn vào 6 ngành chính quy từ 22/30 điểm.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội), cho rằng việc nhiều trường đại học đồng loạt giảm điểm sàn, điểm chuẩn năm 2025 là phản ánh trực tiếp từ phổ điểm tốt nghiệp THPT.

Điểm sàn để đăng ký xét tuyển khác với điểm chuẩn trúng tuyển. Năm nay, ông Đức cho rằng cả 2 ngưỡng điểm này đều giảm so với năm ngoái.

“Tôi cho rằng với các trường top trên như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân hay các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐH Luật, ĐH Kinh tế, ĐH Công nghệ)… điểm chuẩn so với mọi năm có giảm nhưng không quá sâu”, ông Đức nói.

Theo đó, với các trường top trên và với những ngành hót, điểm trúng tuyển dự kiến thấp hơn năm ngoái từ 1-2 điểm. Còn với đại đa số nhiều trường, hoặc với những ngành năm ngoái trúng tuyển ở mức 24-26 điểm, nhiều ngành sẽ giảm mạnh, từ 2-4 điểm.

Năm nay, việc dự báo điểm chuẩn của các trường đại học luôn là ẩn số, bởi điểm chuẩn bị chi phối bởi nhiều yếu tố: Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT (chi phối các tổ hợp xét tuyển), quy đổi về một thang điểm (chi phối giữa các phương thức xét tuyển), không xét tuyển sớm (chi phối số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng).

Nhiều thí sinh đăng ký giống như hai mặt của vấn đề. Đó là tín hiệu đáng mừng về sức hút của trường nhưng ở góc độ khác, những nguyện vọng này có nhiệm vụ “chống cháy” của thí sinh. Thương hiệu của một trường đại học qua tuyển sinh được xác định bằng số lượng nguyện vọng 1 đăng ký. Đây là những thí sinh có vai trò lớn quyết định điểm chuẩn của trường.

Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay, do số lượng nguyện vọng ảo nhiều nên 4 lần lọc ảo của nhóm miền bắc vẫn chưa thấy “ló” điểm chuẩn.