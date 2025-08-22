Điểm chuẩn khối y dược gây bất ngờ

Nhiều ngành giảm điểm, có ngành điểm tuyệt đối, có trường lại lấy điểm chuẩn Điều dưỡng cao hơn Y khoa, đó là bức tranh điểm chuẩn khối ngành y dược năm nay.

Sinh viên Đại học Y tế công cộng. Ảnh: FBNT.

Năm nay, Học viện Quân y gây bất ngờ khi ngành Y khoa lấy điểm chuẩn tuyệt đối 30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ miền Bắc. Còn với thí sinh nam khu vực này, điểm chuẩn là 27,94 điểm.

Điểm chuẩn ngành Y khoa ở khu vực miền Nam thấp hơn, lần lượt là 27,71 với thí sinh nam và 29,03 với thí sinh nữ.

Đối với ngành Dược học, ở khu vực miền Bắc, trường lấy 25,41 và 28,37 điểm, lần lượt với thí sinh nam và nữ. Ở khu vực miền Nam, con số này lần lượt là 24,81 và 28,12 điểm.

Theo thông tin từ Đại học Y Hà Nội, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn dao động 17-28,7 điểm. Năm thứ hai tuyển sinh, ngành Tâm lý học xét khối C00 tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất. Tiếp đến là ngành Y khoa với 28,13 điểm, ngành Răng Hàm Mặt với 27,34 điểm, cùng xét khối B00, giảm nhẹ so với năm trước. Các ngành Y học dự phòng, Công tác xã hội, Điều dưỡng (phân hiệu Thanh Hóa) có điểm chuẩn thấp nhất, 17 điểm.

Chiều 22/8, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn đại học chính quy. Theo đó, điểm trúng tuyển dao động 18-25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái.

Cụ thể, Y Khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất, tiếp đến là ngành Răng - Hàm - Mặt với 25,26 điểm. Cả hai ngành này đều giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái. Ngành Dược học lấy 22 điểm, giảm hơn 3,5 điểm so với năm ngoái.

Thấp nhất là ngành Y tế công cộng và Dinh dưỡng, cùng lấy 18 điểm. Trong đó, ngành Dinh dưỡng giảm tới 5,2 điểm, Y tế công cộng giảm 3,35 điểm. Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau:

Xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2025, điểm chuẩn tại Đại học Dược Hà Nội dao động 20-24,5. Trong đó, ngành Dược học cao nhất, song vẫn giảm hơn 1 điểm so với năm ngoái.

Tiếp đến là ngành Hóa dược với 23,56 điểm, ngành Hóa học lấy 20,85 điểm. Ngành Công nghệ sinh học lấy điểm chuẩn 20, song giảm tới 4,26 điểm so với năm 2024. Điểm chuẩn ở các ngành như sau:

Đại học Tây Nguyên cũng gây bất ngờ khi điểm chuẩn ngành Điều dưỡng thậm chí cao hơn ngành Y khoa. Cụ thể, ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, ngành Điều dưỡng của trường lấy điểm chuẩn 24,13 điểm, trong khi ngành Y khoa lấy 21,76 điểm, chênh nhau 2,37 điểm.

Cùng phương thức này, ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học cũng lấy 24,01 điểm. Nếu xét học bạ, để trúng tuyển ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học, thí sinh phải đạt lần lượt 26,09 và 26,01 điểm.

Tại Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn dao động 19-27,43 điểm, áp dụng cho mọi phương thức. Ngành Y khoa tiếp tục dẫn đầu, tăng nhẹ 0,28 điểm so với 2024.

Trong khi đó, các ngành còn lại đều giảm điểm chuẩn. Cụ thể, ngành Điều dưỡng lấy 19 điểm (giảm 5,49 điểm), ngành Dược học lấy 23,09 điểm (giảm 2,01 điểm), ngành Răng - Hàm - Mặt lấy 26,99 điểm (giảm 0,01 điểm), ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 21,75 điểm (giảm 3,08 điểm), ngành Kỹ thuật hình ảnh y học lấy 20,35 điểm (giảm 4,14 điểm).

Ở Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, xét điểm thi tốt nghiệp, ngành Y khoa tiếp tục dẫn đầu với 24,25 điểm. Hai ngành Dược học và Y học cổ truyền lấy lần lượt 21,35 và 21 điểm. So với năm ngoái, cả ba ngành này đều giảm 1,32-2,17 điểm; ngành Dược học giảm mạnh nhất.

Đại học Y Dược Thái Bình cũng chứng kiến mức giảm điểm chuẩn. Cụ thể, ngành Dược học giảm mạnh nhất, từ 24 điểm ở năm ngoái xuống còn 19,5 điểm năm nay.

Ngành Y khoa tiếp tục dẫn đầu với 24,6 điểm, song cũng thấp hơn năm ngoái 1,57 điểm. Cụ thể điểm chuẩn như sau:

Trong khi đó, Đại học Y tế công cộng lại chứng kiến mức điểm chuẩn tăng. Cụ thể, ngành Công tác xã hội dẫn đầu với 23,5 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước. Ngành Khoa học dữ liệu lấy thấp nhất với 19 điểm, song cũng tăng 2,9 điểm.

Ngành Y tế công cộng có mức tăng mạnh nhất, lên tới 3 điểm. Tuy nhiên, hai ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật phục hồi chức năng lại giảm lần lượt 1,85 và 2,7 điểm so với năm ngoái. Điểm chuẩn các ngành cụ thể như sau: