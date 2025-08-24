Điểm chuẩn kịch trần, hết cảnh 'chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm'

Điểm chuẩn sư phạm có ngành lên tới 30. Theo chuyên gia, việc thu hút nhiều thí sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng nguồn giáo viên.

Nhiều ngành sư phạm lấy điểm chuẩn trên 28. Ảnh: Phương Lâm.

Năm 2025, ngành sư phạm khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với thí sinh khi điểm chuẩn "kịch trần". Ở một số ngành, nếu không có điểm cộng, thí sinh phải đạt 3 điểm tuyệt đối (10 điểm) mới có thể trúng tuyển.

Hàng chục ngành 9 điểm/môn vẫn trượt

Cụ thể, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc của Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) lấy điểm chuẩn 30.

Trong đó, ngành Sư phạm tiếng Anh sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ phải từ 9,5 và môn Ngữ văn từ 8,5 điểm. Ngành Sư phạm tiếng Trung Quốc sử dụng tiêu chí phụ là điểm môn ngoại ngữ phải 10 điểm.

Xét theo phương thức kết hợp và xét học bạ, hai ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung Quốc cũng lấy điểm chuẩn 30, song không có thêm tiêu chí phụ.

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng có hai ngành lấy điểm chuẩn tuyệt đối là Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung.

Chưa đến 30, tuy nhiên, một số ngành khác cũng lấy điểm chuẩn xấp xỉ. Ví dụ, ngành Sư phạm - Lịch sử của Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) ghi nhận mức điểm chuẩn 29,84.

Sư phạm Lịch sử của Đại học Sư phạm Hà Nội lấy điểm chuẩn 29,06. Tại Đại học Sư phạm TP.HCM, hai ngành có điểm chuẩn trên 29 là Sư phạm Hóa học (29,38 điểm) và Sư phạm Ngữ văn (29,07 điểm).

Ngành Sư phạm tiếng Anh (đào tạo bằng tiếng Việt) của Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng lấy điểm chuẩn lên tới 29,57 điểm.

Các ngành sư phạm lấy điểm chuẩn từ 28, thí sinh phải đạt ít nhất 9,3 điểm/môn mới đỗ, gồm:

STT Trường Ngành Điểm chuẩn 1 Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục chính trị 28,22 điểm 2 Sư phạm Toán học 28,27 điểm 3 Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) 28,36 điểm 4 Sư phạm Vật lý 28,31 điểm 5 Sư phạm Toán học 28,42 điểm 6 Sư phạm Ngữ văn 28,48 điểm 7 Sư phạm Địa lý 28,79 điểm 8 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,6 điểm 9 Đại học Sư phạm (Đại học Huế) Sư phạm Ngữ văn 28,9 điểm 10 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Sư phạm Ngữ văn 28,52 điểm 11 Sư phạm Lịch sử 28,31 điểm 12 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,03 điểm 13 Đại học Sư phạm TP.HCM Sư phạm Toán học 28,25 điểm 14 Sư phạm Vật lý 28,42 điểm 15 Sư phạm Lịch sử 28,73 16 Sư phạm Địa lý 28,83 17 Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) Sư phạm Vật lý 28 điểm 18 Sư phạm Ngữ văn 28,45 điểm 19 Sư phạm Lịch sử 28,99 điểm 20 Giáo dục tiểu học 28,6 điểm 21 Sư phạm Toán học 28,57 22 Đại học Sài Gòn Sư phạm Hóa học 28,98 điểm 23 Sư phạm Địa lý 28,55 điểm 24 Sư phạm Lịch sử 28,39 điểm 25 Sư phạm Vật lý 28,33 điểm 26 Đại học Đà Lạt Sư phạm Toán học 28,5 điểm 27 Sư phạm Vật lý 28,25 điểm 28 Sư phạm Hóa học 28 điểm 29 Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) Giáo dục chính trị 28,33 điểm 30 Sư phạm Toán học 28,07 điểm 31 Sư phạm Vật lý 28,06 điểm 32 Sư phạm Ngữ văn 28,84 điểm 33 Sư phạm Lịch sử 28,76 điểm 34 Sư phạm Địa lý 28,61 điểm 35 Sư phạm Lịch sử - Địa lý 28,2 điểm

Điểm chuẩn cao phản ánh điều gì?

Trao đổi với Tri Thức - Znews, PGS.TS Trần Thành Nam, Hiệu trưởng Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội), đánh giá về cơ bản, điểm chuẩn sư phạm năm nay tăng so với năm trước. Điều này đã được dự báo trước.

Đối với các trường sư phạm top đầu, điểm chuẩn tăng từ 1-2 điểm. Với các trường khác, điểm chuẩn ít nhất là giữ nguyên chứ không giảm.

Thậm chí, với các tổ hợp bao gồm môn Tiếng Anh và Toán, mặc dù trước đó một số chuyên gia dự báo điểm sẽ giảm, thực tế, điểm chuẩn giữ nguyên hoặc tăng, có thể tăng mạnh đến 2 điểm tùy thuộc vào nhóm trường.

PGS.TS Trần Thành Nam nhận định có nhiều yếu tố khiến ngành sư phạm có sức hút mạnh mẽ. Ảnh: NVCC.

Theo ông Nam, một số nguyên nhân dẫn đến điểm chuẩn sư phạm tăng cao. Thứ nhất, việc Luật Nhà giáo được Quốc hội thông qua đã tạo một tác động lớn về mặt tinh thần và vị thế nghề nghiệp nhà giáo.

Trong đó, lương nhà giáo được xếp ở mức cao nhất trong hệ thống sự nghiệp công lập; có phụ cấp ưu đãi nghề; phụ cấp vùng, phụ cấp trách nhiệm; cùng chính sách nghỉ hưu phù hợp với từng cấp học và từng vùng miền...

Ngoài ra, với Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm được miễn học phí, đồng thời được hỗ trợ khoảng 3,6 triệu đồng/tháng sinh hoạt phí trong suốt thời gian học. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính đáng kể so với nhiều ngành nghề khác.

Thứ hai, ngành sư phạm còn trở nên hấp dẫn hơn nhờ vào sự chuyển dịch trong tư duy lựa chọn ngành nghề của học sinh.

Cụ thể, trong bối cảnh nền kinh tế tri thức hiện nay, ngành giáo viên được nhìn nhận là một ngành nghề có nhiều điều kiện để cập nhật, học hỏi và sẽ không bị lỗi thời. Nghề giáo cũng được đánh giá là một ngành AI không thể thay thế.

Ngoài ra, nghề giáo viên ngày nay không còn bị coi là nhàm chán hay đơn thuần chỉ là giảng đi giảng lại một bài giảng truyền thống. Với sự hỗ trợ của công nghệ và các cách thức giảng dạy khác, việc dạy học trở nên thú vị hơn, cho phép giáo viên ứng dụng và sáng tạo.

Người giáo viên hiện tại còn được ví như người truyền cảm hứng, người sáng tạo nội dung, tương tự như một số ngành nghề "hot" mà giới trẻ quan tâm.

Những yếu tố trên khiến ngành sư phạm có sức hút mạnh mẽ. Ví dụ, ở Đại học Giáo dục, năm 2025, tổng nguyện vọng là hơn 45.000 với tỷ lệ cạnh tranh theo số nguyện vọng là 1/30. Đặc biệt, có ngành đạt kỷ lục 1/200 thí sinh cạnh tranh cho một suất học. Điều này khiến điểm chuẩn tăng lên đáng kể.

Việc thu hút được thí sinh giỏi góp phần nâng cao chất lượng nguồn giáo viên. Điều này mang lại những lợi ích rõ rệt cho ngành giáo dục và xã hội.

Dù vậy, theo ông Nam, để ngành Sư phạm tiếp tục duy trì sức hút, các trường cần phải đảm bảo chất lượng của chương trình đào tạo, đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm việc hiệu quả, không chỉ trong các lớp học truyền thống mà còn có thể sáng tạo, ứng dụng công nghệ để phát triển các lớp học trực tuyến...

Một yếu tố khác là quy trình tuyển dụng sau đào tạo cần minh bạch hơn, đánh giá đúng năng lực, giúp sinh viên sư phạm có được những công việc xứng đáng.