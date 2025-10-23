Điểm đặc biệt trong thực đơn tiệc cưới Đỗ Thị Hà và chồng thiếu gia

Hai bữa tiệc ở quê cô dâu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương đều mang dấu ấn ẩm thực quê hương. Nộm rau má tôm nõn và bưởi Phúc Trạch xuất hiện trong thực đơn.

Tiệc cưới hoành tráng của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại Quảng Trị, tối 22/10. Ảnh: Lê Chí Linh.

Tối 22/10, đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải, diễn ra tại Quảng Trị, quê nhà chú rể.

Tiệc cưới được tổ chức bên bờ sông Nhật Lệ, trong khuôn viên rộng hơn 2.300 m2, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và người hâm mộ.

Thực đơn tiệc cưới được đánh giá là sự kết hợp tinh tế giữa ẩm thực Á - Âu và tinh thần Việt. Bữa tiệc mở đầu với súp bí đỏ, salad Caesar và cá hồi áp chảo sốt chanh dây.

Tiếp đến là các món hải sản cao cấp như tôm hùm hấp bia, bào ngư sốt nấm, cùng món lõi bò Mỹ sốt tiêu đen ăn kèm bánh mì. Cuối bữa, thực khách thưởng thức xôi nhân chim hấp và bưởi Phúc Trạch.

Bưởi Phúc Trạch nổi bật với tép giòn và mọng nước. Ảnh: Tôm Fruits.

Bưởi Phúc Trạch là đặc sản của người dân miền núi Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Xã Hương Trạch (cũ) được xem là "thủ phủ" của loại trái cây này với diện tích trồng khoảng 360 ha. Mỗi hộ thường sở hữu từ 1-2 ha đất, trồng từ 50 đến 400 cây.

Cây bưởi có tán rộng trung bình khoảng 4,5 m, cao khoảng 5 m, cho 50-100 quả mỗi vụ, thu hoạch từ tháng 8 đến hết tháng 9 hàng năm.

Bưởi Phúc Trạch có vị ngọt xen chua thanh, mùi thơm đặc trưng, tép giòn và mọng nước. Năm 2021, Hội Kỷ lục gia Việt Nam đã đưa bưởi Phúc Trạch vào Top 100 món ăn, quà tặng đặc sản Việt Nam.

Lễ ăn hỏi của hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương tại nhà riêng cô dâu ở Thanh Hóa, sáng 16/10. Ảnh: Đinh Hà.

Trước đó, sáng 16/10, lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra tại Hậu Lộc (Thanh Hóa), quê nhà cô dâu.

Thực đơn trong buổi lễ gồm các món: súp cua ngô non, nộm rau má tôm nõn, gà ri hấp lá chanh lọc xương, tôm sú hấp, dê ủ trấu, củ quả kèm kho quẹt, cá lăng om măng kèm bún, bò lagu ăn kèm bánh mì và xôi trắng ruốc bông.

Trong đó, món nộm rau má tôm nõn được nhiều người chú ý. Rau má vốn là đặc sản nổi tiếng của Thanh Hóa, nhiều lần được hoa hậu Đỗ Thị Hà giới thiệu tới công chúng.

Rau má có thể dùng để xay nước uống hoặc chế biến thành món nộm dân dã. Ảnh: Yêu Bếp.

Món nộm có vị thanh mát, giòn nhẹ, kết hợp cùng tôm nõn hoặc thịt lợn luộc, lạc rang và nước mắm chua ngọt, tạo nên hương vị dân dã nhưng hấp dẫn.

Theo người dân địa phương, đây là món ăn thể hiện sự mộc mạc và tinh tế trong cách người xứ Thanh chọn nguyên liệu đơn giản nhưng đậm đà tình quê.

Hình ảnh rau má từng được Hoa hậu Đỗ Thị Hà giới thiệu tại Miss World 2021. Trong vòng phỏng vấn cùng ban giám khảo, cô diện bộ váy lấy cảm hứng từ loài cây dân dã của quê hương Thanh Hóa. Thiết kế nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ ý tưởng gắn liền với đặc trưng vùng miền.

"Tại cuộc thi này, tôi mang hình ảnh rau má, biểu tượng của vùng đất xứ Thanh, đến gần hơn với khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế", hoa hậu chia sẻ.

Đỗ Thị Hà diện bộ váy lấy cảm hứng từ rau má đặc sản Thanh Hóa. Ảnh: FBNV.

Trong chuyến đi bang Texas (Mỹ) cùng năm, cô một nhà hàng Việt nổi tiếng ở Houston, bất ngờ khi thấy trong menu có nước rau má đậu xanh.

Cô gọi ngay một ly và nhận xét món này có hương vị giống hệt ở Việt Nam, thơm ngon và "đáng điểm 10". Người đẹp bày tỏ sự tò mò không biết đầu bếp tại Mỹ tìm được nguyên liệu đặc biệt này ở đâu.

Ngoài nộm rau má, thực đơn lễ ăn hỏi cũng được đánh giá cao với các món ăn đậm chất Việt, gần gũi và phù hợp với không khí lễ cưới truyền thống.

Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Một năm sau, cô trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2021 và lọt top 13 chung cuộc. Trong nhiều năm qua, cô đắt show trên sàn diễn trong nước, là "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế. Người đẹp tốt nghiệp chuyên ngành Luật kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Từ năm 2024, Đỗ Hà kết thúc hợp đồng với công ty quản lý cũ, hoạt động riêng. Cô lấn sân sang kinh doanh mảng làm đẹp. Doanh nhân Nguyễn Viết Vương hơn Hoa hậu Đỗ Thị Hà 7 tuổi, từng đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải - doanh nghiệp do ông Nguyễn Viết Hải sáng lập và điều hành nhiều năm.

