Điểm danh 10 xe bán ế tháng 7, 'vua' Kia Morning lọt top 3

Ford Explorer là mẫu xe bán chậm nhất tháng 7 với duy nhất một chiếc được bán ra thị trường. Từ đầu tháng, Explorer đã được loại khỏi dải sản phẩm của Ford ở Việt Nam, có thể nhằm chuẩn bị cho đợt ra mắt thế hệ mới sắp tới. Trước khi tạm ngừng bán, xe có giá 2,099 tỷ đồng.
Trong tháng 7, Honda bán được 4 chiếc Accord, giữ vững vị trí bán chậm thứ nhì thị trường cho mẫu sedan cỡ D. Xe hiện được bán với giá khoảng 1,319 tỷ đồng.
Kia Morning tiếp tục rơi vào top 3 xe bán chậm của thị trường với doanh số tháng 7 đạt 7 chiếc. So với tháng trước đó, lượng xe Morning bán ra thị trường tăng nhẹ một chiếc, nhưng không đủ để giúp cái tên này vượt khó.
Trong tháng 7, Isuzu bán được 16 chiếc Mu-X, thấp hơn tháng trước đó 7 xe. Có thể thấy dù đã ra mắt phiên bản nâng cấp, mẫu SUV này vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút khách hàng. Hiện xe được bán với giá dao động 900 triệu đến 1,19 tỷ đồng.
Xếp ngay sau là mẫu SUV phong cách off-road Suzuki Jimny với doanh số 17 chiếc trong tháng 7. So với tháng 6, lượng xe Jimny bán ra đã giảm gần một nửa, khiến mẫu xe rơi xuống top 5 cái tên bán chậm nhất thị trường. Hiện tại, Jimny có giá khoảng 789 triệu đồng.
Kia K5 cũng giảm doanh số từ 20 chiếc (tháng 6) xuống còn 18 xe trong tháng 7. Hiện mẫu sedan này được bán với giá 859-999 triệu đồng, tạm là mẫu xe bán chậm nhất nhóm sedan cỡ C tầm giá một tỷ đồng theo VAMA.
Tháng trước, Soluto may mắn thoát khỏi top bán chậm của thị trường nhưng đã nhanh chóng lao dốc còn 22 chiếc, trở thành cái tên thứ 7 trong bảng xếp hạng "ngược". Hiện xe có giá 386-449 triệu đồng.
Dù doanh số tháng 7 giảm về 22 chiếc, thấp hơn 4 xe so với kỳ báo cáo trước, con số này vẫn đủ để Alphard thoát khỏi top 5 bán chậm của thị trường. Tại Việt Nam, "chuyên cơ mặt đất" này đang được bán với giá dao động 4,37-4,475 tỷ đồng.
Trong tháng 7, Toyota bán được 23 chiếc Altis, tạm đưa mẫu xe này xuống vị trí top 9 ôtô bán chậm nhất Việt Nam. Xe đang được bán với giá dao động 725-870 triệu đồng.
Đứng cuối danh sách là Outlander với doanh số tháng 7 đạt 37 chiếc. So với kỳ báo cáo trước, lượng xe bán ra thị trường đã tăng 6 chiếc. Điều này có thể nhờ vào các chương trình xả kho của đại lý, chuẩn bị cho đợt ra mắt sản phẩm mới là Mitsubishi Destinator được dự kiến mở bán từ cuối năm nay.
