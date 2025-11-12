Điểm du lịch đẹp như điện ảnh trong MV mới của Soobin Hoàng Sơn

MV "Mục hạ vô nhân" mới ra mắt của Soobin Hoàng Sơn, Binz giới thiệu những nét văn hóa truyền thống, công trình lâu đời của Ninh Bình, Hưng Yên và thiên nhiên Đắk Lắk một cách sôi động.

Ra mắt chiều ngày 10/11, Mục hạ vô nhân của Soobin Hoàng Sơn được chia sẻ khắp mạng xã hội khi tô đậm nét văn hóa truyền của Bắc Bộ và Tây Nguyên trên nền chất liệu Xẩm pha hơi thở hiện đại.

MV được quay tại Hưng Yên, Ninh Bình và Đắk Lắk, với sự góp mặt của NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long, Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, Lan Thy, Binz. Ê-kíp cũng khéo léo lồng ghép những công trình lâu đời, cảnh quan tuyệt đẹp của từng vùng đất để tôn lên những giá trị văn hóa đặc sắc.

Tri Thức - Znews điểm lại những địa điểm du lịch, tham quan nổi tiếng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc.

Chợ Nôm - Hưng Yên

Chợ Nôm là khu chợ quê hiếm hoi còn sót lại từ thời nhà Lê, nằm trên bãi đất rộng trước chùa Nôm với tuổi đời hơn 200 năm, sau được trùng tu vào thời Nguyễn. Từng ô bán hàng được xây dựng bằng gạch không trát vữa, phía trên mái lợp ngói đỏ. Trước đây, khu chợ này chuyên trao đổi, mua bán các sản phẩm đúc đồng, nhưng nay đã chuyển thành chợ dân sinh với đa dạng mặt hàng.

Mỗi tháng, chợ họp 12 phiên, vào các ngày 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26 và 29. Người dân họp chợ trên nền gạch cũ, dưới tán cây đa, cây quéo cổ thụ. Họ thường ngồi dọc theo dãy chợ, bày biện hàng hóa trên những chiếc bao cũ để bán, từ tờ mờ sáng cho đến gần trưa.

Chợ Nôm nằm bên trong làng Nôm.

Các sản phẩm bán ở khu chợ chủ yếu là rau, củ, bánh quê... với mức giá rất rẻ. Bên trong các ô bán hàng còn bán quần áo và những vật dụng như chiếu, chổi…

Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-BVHTTDL xếp hạng Quần thể di tích làng Nôm là Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật Quốc gia.

Cố Viên Lầu - Ninh Bình

Cố Viên Lầu, còn gọi là làng Việt cổ, nằm trong vùng đệm của quần thể danh thắng Tràng An, cạnh bến thuyền Tam Cốc - Bích Động. Công trình được xây dựng từ những năm 1990 tại phường Nam Hoa Lư trên thửa đất hơn 22.000 m2. Hơn 30 năm trước, một doanh nghiệp đã phục dựng làng cổ với mong muốn thu hút du khách tham quan.

Cố Viên Lầu sau nhiều năm kiến thiết hiện quy tụ hơn 20 ngôi nhà cổ, mang dáng dấp làng cổ thuần Việt với cây đa, bến nước, sân đình, nghinh phong các, nhà quan lại địa chủ và nhà dân.

Cố Viên Lầu là bối cảnh chiếm thời lượng nhiều nhất trong MV Mục hạ vô nhân.

Những ngôi nhà này được di dời từ các tỉnh thành miền Bắc, được bảo tồn cẩn thận nhằm giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống. Tất cả đều mang đậm nét kiến trúc Việt cổ thế kỷ 18-20. Bên trong có đầy đủ các dụng cụ như tràng kỷ, sập gụ, tủ chè…

Giữa Cố Viên Lầu là đình làng, được đưa về từ ngôi làng tại Hà Nam (cũ) với tuổi đời hơn 150 năm. Đình làng gồm 7 gian, có nhiều cột và phần mái cong. Hiện chỉ còn một phần nhỏ khuôn viên Cố Viên Lầu, sát thung lũng núi, mở cửa phục vụ du khách.

Xã Đắk Liêng - Đắk Lắk

MV tái hiện hình ảnh thầy bói xem voi khi Soobin Hoàng Sơn và Binz chạm vào "đôi hàng mi cong cong như bồ câu" nhưng hóa ra lại là sờ vòi voi. Thậm chí bị voi phun nước vào người trước tràng cười của dân làng. Bối cảnh được chọn chính là xã Đắk Liêng - nơi tập trung nhiều cá thể voi nhất Đắk Lắk.

Phân đoạn quay tại xã có sự góp mặt của dân làng buôn M'liêng và chú voi Khăm Sen từng xuất hiện trong chặng 4 của chương trình truyền hình thực tế Gia Đình Haha - Những ngày trời bao la.

Xã Đắk Liêng là vùng đất trù phú được bao bọc bởi sông Krông Ana và một phần hồ Lắk huyền thoại. Sau sáp nhập, xã Đắk Liêng mới được thành lập bởi xã Buôn Triết, Buôn Tría và xã Đắk Liêng (cũ) với diện tích khoảng 135,55 km2, có 38 thôn, buôn, dân số 22.881 người.

Khung cảnh khu rừng với những gốc cổ thụ tại xã Đắk Liêng xuất hiện mãn nhãn trong MV.

Không chỉ sở hữu thiên nhiên hoang sơ, xã còn hấp dẫn du khách với các điểm đến nổi bật như buôn cổ M'Liêng - nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể truyền thống của đồng bào, suối Đắk Pok, suối đá Đắk Phơi, vườn quốc gia Chư Yang Sin... Đây cũng là nơi lý tưởng tham gia các hoạt động trải nghiệm gắn với văn hóa cồng chiêng.

Trong 9 tháng năm 2025, Đắk Lắk đón khoảng 6,1 triệu lượt khách, tăng 42,41% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 11.500 tỷ đồng , tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm 2024.