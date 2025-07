Điểm sàn xét tuyển 8 trường công an năm 2025

Trừ ngành Y khoa, 8 trường công an lấy ngưỡng điểm xét tuyển cho các ngành học là 70/100. Điểm được tính theo công thức riêng.

Khối nữ chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm tổng hợp luyện chuẩn bị diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh, ngày 18/7/2025. Ảnh: Việt Linh.

Bộ Công an vừa công bố công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của 8 trường công an.

Theo đó, thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Y khoa của Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân (gửi đào tạo tại Học viện Quân y) phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn theo tổ hợp là 20,5, đồng thời đạt 20/100 điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm sàn cho các ngành còn lại của Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân và các trường Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Chính trị Công an nhân dân, Quốc tế, Đại học An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy là 70/100 điểm (gồm tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp theo thang 100 và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an theo thang 100).

Mức điểm sàn 70 được tính theo công thức:

Điểm sàn = Tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp*10/3 + Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Với trình độ trung cấp, điểm sàn được tính theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh cần đạt 10 điểm 3 môn, không nhân hệ số, không bao gồm điểm cộng, không có điểm liệt. Việc xét tuyển hệ này độc lập với hệ đại học của 8 trường công an.

Trước đó, ngày 6/7, gần 23.000 thí sinh cả nước sẽ tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an, tăng khoảng 5.000 thí sinh so với năm ngoái.

Năm 2025, các trường được Bộ Công an giao tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu. Ba phương thức tuyển sinh gồm tuyển thẳng (phương thức 1), xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an (phương thức 2), xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá (phương thức 3).

Ở phương thức 3, điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an được quy về thang điểm 30 (chiếm 60%), cộng với điểm ưu tiên hoặc điểm thưởng.

Công thức tính như sau: ĐXT = Tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp*2/5 + BTBCA*3/5 + điểm cộng.

Ở phương thức 2, Bộ Công an quy đổi chứng chỉ IELTS từ 5.5 thành điểm để xét tuyển. Các thí sinh đăng ký xét theo phương thức này phải có học bạ ba năm THPT đạt khá trở lên, điểm trung bình môn ngoại ngữ các năm từ 7 trở lên.

Công thức tính như sau: ĐXT = BTBCA*3/4 + TA*1/4 + điểm cộng.