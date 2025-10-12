Điểm sáng hiếm hoi của du lịch Thái Lan

Thái Lan ghi nhận tín hiệu tích cực từ các thị trường xa như châu Âu, Mỹ và Trung Đông, khi lượng khách đặt chỗ đến hết tháng 3/2026 tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Du khách mặc trang phục truyền thống của Thái Lan tham quan chùa Wat Arun tại Bangkok, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Du lịch Thái Lan đang chứng kiến tín hiệu tích cực từ các thị trường đường dài khi lượng khách đến nước này tiếp tục tăng mạnh, Bangkok Post đưa tin.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT), đến ngày 30/9, Thái Lan đã đón 7,5 triệu lượt khách từ các thị trường xa, tăng 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng khách đường dài năm 2025 được dự báo đạt 11,9 triệu lượt, sau khi lập kỷ lục 9,7 triệu lượt với mức tăng 28% trong năm 2024.

Bà Chiravadee Khunsub, Phó tổng cục trưởng phụ trách khu vực châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ của TAT, cho biết nhu cầu cao trong mùa cao điểm đã khiến giá phòng khách sạn tăng 15-20%, song lượng đặt chỗ vẫn duy trì ở mức mạnh trong 6 tháng tới.

Theo bà Chiravadee, một trong những yếu tố thúc đẩy đà tăng trưởng là việc mở thêm các đường bay thẳng giữa Thái Lan và Bắc Mỹ. Sau 10 năm gián đoạn, các chuyến bay trực tiếp giữa 2 nước sẽ chính thức nối lại từ ngày 26/10, sau khi Thái Lan vượt qua đợt kiểm định an toàn hàng không của Mỹ.

Từ ngày 26/10, United Airlines sẽ khai thác đường bay hàng ngày từ Los Angeles đến Bangkok, trong khi Air Canada đang vận hành 5 chuyến mỗi tuần trên tuyến Vancouver - Bangkok và sẽ tăng tần suất lên hàng ngày từ 1/12 đến 26/3/2026.

"Các đường bay mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy lượng khách đến từ bờ Tây nước Mỹ, khi Los Angeles trở thành điểm trung chuyển cho du khách từ San Francisco, Seattle hay Portland", bà Chiravadee nói.

Khách du lịch thăm vịnh Maya tại tỉnh Krabi, Thái Lan, năm 2022. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, nhiều hãng hàng không khác cũng đang chuẩn bị mở thêm tuyến đến Thái Lan, góp phần gia tăng công suất vận chuyển của phân khúc khách đường dài.

TAT dự kiến khôi phục hợp tác với EVA Air, hãng hàng không có mạng lưới rộng khắp tại Mỹ, bao gồm cả thành phố Dallas nơi được xem là thị trường tiềm năng nhờ dân số trẻ và tập trung nhiều trường đại học.

Dữ liệu đặt chỗ trước cho thấy thị trường châu Âu tăng ổn định: quý IV/2025 tăng 5%, còn quý I/2026 tăng 13% so với cùng kỳ. Trong khi đó, lượng đặt chỗ từ châu Phi cũng tăng lần lượt 17% và 4,7%.

Dù một bộ phận khách châu Âu nhạy cảm về giá đã chuyển hướng sang các điểm đến khác như Việt Nam, Thái Lan vẫn hấp dẫn với các thị trường có chi tiêu cao, nhất là nhóm du khách quan tâm đến du lịch bền vững. Đây cũng là định hướng trọng tâm của ngành du lịch nước này trong thời gian tới.

Từ tháng 1 đến tháng 3/2026, Đức dẫn đầu các thị trường châu Âu với 156.297 ghế đặt, tăng 7%, theo sau là Anh với 117.489 ghế, tăng 11% so với cùng kỳ.