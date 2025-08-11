Điểm thi lẹt đẹt, 'hot girl điền kinh' vẫn đỗ đại học top 1 Trung Quốc

Liu Xiajun gây chú ý khi trúng tuyển Đại học Bắc Kinh danh giá nhờ thành tích thể thao, dù điểm thi đại học chỉ nhỉnh hơn mức tối thiểu.

Liu Xiajun giành HC vàng và bạc tại giải vô địch điền kinh U20 châu Á 2023. Ảnh: QQ.

Nữ VĐV chạy 100 m xuất sắc của Trung Quốc, Liu Xiajun (20 tuổi), vừa trúng tuyển Đại học Bắc Kinh nhờ thành tích thể thao dù điểm thi đại học không cao. Đây là một trong những trường danh giá nhất đất nước tỷ dân.

Được mệnh danh là "mỹ nhân làng điền kinh" nhờ ngoại hình ưa nhìn, Liu nổi lên từ năm 2018 khi lập kỷ lục chạy 100 m tại quê nhà Tự Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Từ đó, cô dành phần lớn thời gian cho luyện tập, nên thành tích học tập thua xa nhóm học sinh xuất sắc, theo SCMP.

Năm ngoái, Liu từng được Đại học Phục Đán (Thượng Hải) - cũng là trường top đầu - mời nhập học, nhưng cô từ chối. Sau khi bàn bạc với gia đình, cô quyết định ôn luyện thêm một năm, đặt mục tiêu vào Đại học Bắc Kinh với diện tuyển sinh tài năng thể thao.

Liu Xiajun được ca ngợi là một trong những vận động viên điền kinh đẹp nhất Trung Quốc. Ảnh: SCOL.com.

Để đủ điều kiện, Liu Xiajun phải đạt ít nhất 460/750 điểm trong gaokao - kỳ thi đại học toàn quốc nổi tiếng khắc nghiệt ở Trung Quốc. Năm nay, cô đạt 462 điểm và được nhận vào khoa Báo chí và Truyền thông của trường.

"Các bạn khác có thời gian làm nhiều đề và luyện tập kiến thức, còn tôi chỉ có thể học trong những khoảng trống", Liu chia sẻ.

"Buổi sáng chạy, tôi vừa đọc thơ cổ; khi giãn cơ, tôi nghe bài giảng chính trị; lúc điều trị chấn thương, tôi vẫn đọc sách ngữ văn", cô nói chi tiết về lịch trình.

Theo Liu, thể thao dạy cô sự tập trung và khả năng chịu áp lực bởi điều cô coi còn quan trọng hơn điểm số. "Khi mệt rã rời vì tập luyện, tôi tự nhủ phải tiếp tục", cô bộc bạch.

Liu Xiajun từng giành HCB tại Đại hội Thể thao Thanh niên Trung Quốc 2023 với thời gian 11,73 giây ở cự ly 100m, và HCV Giải điền kinh U20 toàn quốc cùng năm (11,75 giây).

Trên mạng xã hội, nhiều người ca ngợi cô là "tấm gương vừa giỏi học, vừa giỏi thể thao" và "kỷ luật tự giác chính là minh chứng cho sức mạnh thật sự".