Diễn biến mới khi điều tra vụ bắn chết người trên Quốc lộ 9

Vụ dùng súng bắn chết người trên Quốc lộ 9, thuộc xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị có những diễn biến điều tra mới.

Ngày 29/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can liên quan vụ bắn chết người. Các quyết định này được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hồ Ngọc Văn tại cơ quan điều tra.

Bị can Hồ Ngọc Văn (SN 2007, trú Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Giết người”. Ba bị can Hồ Văn Đan, Hồ Quang Đạt, Hồ Văn Phú (cùng SN 2007, trú Bản Chùa, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) bị khởi tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Cơ quan điều tra tiếp tục xem xét để khởi tố tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” với các bị can trên.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, chiều 25/8, bốn đối tượng Văn, Đan, Đạt, Phú chơi bida tại Bản Chùa, xã Hiếu Giang. Đến khoảng 19h cùng ngày, cả nhóm rủ nhau lên thị trấn Krông Klang (cũ), nay là trung tâm xã Hướng Hiệp (Km 41 Quốc lộ 9, Quảng Trị) chơi.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo án, bắt giữ hình sự các đối tượng liên quan trong vụ án giết người. Ảnh: CA.

Trước lúc đi, Đạt quay trở về nhà của mình mang theo 1 khẩu súng ngắn chứa 3 viên đạn. Khẩu súng này Đạt khai đã mua cách đây khoảng một tháng.

Sau đó, Đạt đưa khẩu súng cho Văn cất giữ rồi điều khiển xe chở Văn, còn Phú điều khiển xe chở Đan cùng đi lên Km41 Quốc lộ 9. Lúc đến Km31, do ngang qua quán tạp hóa có sóng wifi nên cả nhóm dừng lại tại đây để kết nối mạng và sử dụng điện thoại.

Lúc này, Hồ Văn Triều (SN 2022, ở thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) đi đến vị trí cả nhóm đang ngồi ở lề đường bên phải Quốc lộ 9 theo hướng phường Đông Hà đi xã Lao Bảo. Sau đó, Triều hỏi chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Triều dùng mũ bảo hiểm đánh trúng vào người của Văn. Vì vậy, Văn đã rút khẩu súng trong áo khoác rồi bắn Triều, khiến nạn nhân bị thương vùng bụng.

Đối tượng và tang vật vụ án. Ảnh: CA.

Sau đó cả 4 đối tượng Văn, Đan, Đạt, Phú lên xe bỏ trốn về hướng xã Cam Lộ. Trên đường đi, Đạt bàn với những người còn lại đưa hai xe máy vào trong lòng cống thoát nước để giấu. Khẩu súng được Phú cất giấu. Xong việc, cả nhóm đi bộ về nhà ngủ.

Được biết, Hồ Ngọc Văn là con út trong gia đình có 4 chị em. Mẹ mất, Văn sống với bố. Văn nghỉ học sớm, ít ở nhà, thường xuyên đến xã Lao Bảo.

Nạn nhân Hồ Văn Triều do Văn bắn chết, có vợ và con nhỏ hai tuổi, gia đình khó khăn.