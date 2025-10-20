Diễn biến mới vụ trường dừng bán trú, hàng trăm bố mẹ cho con nghỉ học

Nhiều phụ huynh cho con nghỉ học vì trường Tiểu học Cự Khê dừng bán trú, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu trường tiếp tục tổ chức bán trú, để phụ huynh yên tâm cho con em đi học.

Một lớp học tại trường Tiểu học Cự Khê sáng 20/10. Ảnh: PHCC.

Ngày 20/10, hàng trăm phụ huynh tại trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội) cho con nghỉ học để phản đối phương án xử lý của nhà trường sau thông tin thực phẩm có mùi ôi, thiu được đưa vào bữa ăn bán trú. Chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo.

Cụ thể, Sở GD&ĐT yêu cầu xã Bình Minh chỉ đạo nhà trường tiếp tục tổ chức bữa ăn bán trú, không để gián đoạn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, để phụ huynh an tâm gửi con. Ngay sau đó, nhà trường đã thông báo tới phụ huynh sẽ mở lại bán trú từ ngày mai.

Ngoài ra, sở cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc xã kiểm tra, rà soát điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Cự Khê và các trường khác trên địa bàn. Xã phải xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về vệ sinh, an toàn thực phẩm hoặc vi phạm quy định hợp đồng cung cấp suất ăn cho học sinh.

Trước đó, như Tri Thức - Znews đưa tin, sau khi vụ việc thực phẩm có mùi ôi, thiu được đưa vào bữa ăn bán trú của trường nổ ra, trường Tiểu học Cự Khê đã thống nhất chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn là Công ty Nhật Anh.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn mới cho học sinh sẽ được thực hiện theo quy trình đấu thầu dưới sự chỉ đạo và giám sát của UBND xã Bình Minh.

Trong thời gian chờ, nhà trường đưa ra hai phương án. Phụ huynh có thể chuẩn bị sẵn bữa trưa cho con mang đến trường và cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhà trường sẽ bố trí giáo viên chăm sóc, giám sát học sinh ăn và nghỉ trưa tại trường; hoặc phụ huynh đón con về ăn trưa và nghỉ ngơi từ 10h30, sau đó đưa trở lại trường lúc 13h30 để học buổi chiều.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh không đồng ý với việc này nên quyết định cho trẻ nghỉ học. Theo báo cáo của trường, sáng 20/10, có hơn 180 học sinh nghỉ. Trong 1.330 em đi học, khoảng 500 học sinh mang cơm đến ăn tại trường. Số còn lại, học sinh được tan học lúc 10h30 để về nhà ăn uống, nghỉ ngơi.