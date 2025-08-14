Điện Biên muốn tổ chức 'Gia đình HaHa' để hút khách du lịch

UBND tỉnh Điện Biên đặt mục tiêu đón 1,45 triệu lượt khách trong năm nay, với kế hoạch tổ chức loạt lễ hội, tour đêm và chương trình "Gia đình HaHa".

Các thành viên của "Gia đình Haha" trên chặng hành trình khám phá miền Tây. Ảnh: NSX.

UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành kế hoạch tổng thể kích cầu du lịch giai đoạn 2025-2026, đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành động lực tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu đón 1,45 triệu lượt khách, trong đó 14.000 khách quốc tế, thời gian lưu trú trung bình 3 ngày, doanh thu 2.400 tỷ đồng . Năm 2026, lượng khách dự kiến trên 1,6 triệu lượt, doanh thu 2.880 tỷ đồng .

Để đạt được mục tiêu, địa phương nêu 6 nhóm giải pháp trọng tâm:

Ưu đãi giá, tăng trải nghiệm: Giảm 10-30% giá dịch vụ, miễn hoặc giảm phí tham quan, tặng quà, khuyến mãi linh hoạt; liên kết hàng không, vận tải, lữ hành để bán tour trọn gói giá tốt, như giảm vé bay đêm, bổ sung dịch vụ cho đoàn.

Tổ chức sự kiện quanh năm: Lễ hội Hoa Ban, Hoa Anh Đào, đua thuyền đuôi én, Festival Tinh hoa Tây Bắc; các giải thể thao mạo hiểm tại đèo Pha Đin, Tủa Chùa, Mường Nhé; tour đêm "Điện Biên Phủ về đêm", "Hành trình ký ức lịch sử", ngày hội ẩm thực, trải nghiệm văn hóa dân tộc; Các chương trình gameshow trải nghiệm thực tế 2 ngày 1 đêm, "Gia đình HaHa"...

Làm mới ấn phẩm du lịch: Khai thác tour Cột cờ A Pa Chải, caravan (du lịch lữ hành), trekking, phototour, marathon; xây dựng điểm check-in mới, cải tạo cảnh quan, tổ chức không gian trải nghiệm văn hóa dân tộc.

Du khách mặc trang phục truyền thống của người dân tộc Thái chụp ảnh check-in cùng cây hoa phượng tại đồi A1, tỉnh Điện Biên, tháng 5/2024. Ảnh: Việt Linh.

Quảng bá - xúc tiến: Liên kết Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh Tây Bắc, Bắc Lào, Bắc Thái Lan, Vân Nam (Trung Quốc); tham gia hội chợ, sự kiện du lịch lớn; tổ chức famtrip, presstrip; quảng bá trên màn hình LED ở sân bay, kênh truyền hình, tạp chí hàng không; đưa sản phẩm OCOP lên các chuyến bay.

Chuyển đổi số: Hoàn thiện hệ thống du lịch thông minh, số hóa điểm đến, triển khai QR code đa ngôn ngữ, hỗ trợ doanh nghiệp đưa sản phẩm lên nền tảng số, tập huấn kỹ năng số cho cộng đồng

Quản lý điểm đến: Kiểm soát giá, vệ sinh, an toàn thực phẩm; thiết lập đường dây nóng đa ngôn ngữ; ra quân làm đẹp cảnh quan; xử lý lừa đảo, chèo kéo khách.

Điện Biên đặt mục tiêu không chỉ phục hồi sau dịch Covid-19 mà còn bứt phá, khẳng định vị thế là điểm đến văn hóa - lịch sử - trải nghiệm hàng đầu khu vực Tây Bắc. Kế hoạch lần này được xem là "đòn bẩy" để ngành du lịch tăng tốc, vươn xa, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương.

Theo Cục thống kê tỉnh Điện Biên, 7 tháng đầu năm, tỉnh đón hơn 870.000 lượt khách, giảm 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 1.579 tỷ đồng , giảm 38,27% so cùng kỳ năm 2024.