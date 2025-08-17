Diễn viên bị réo tên trong vụ vợ trẻ lừa danh họa 87 tuổi hàng tỷ NDT

Diễn viên TVB Ngải Thượng Chân bị réo tên oan trong vụ họa sĩ Phạm Tằng 87 tuổi mất liên lạc, vợ trẻ kém 50 tuổi bị tố ôm tài sản khổng lồ.

Diễn viên Ngải Thượng Chân bị nhầm là vợ của danh họa Phạm Tằng.

Danh họa, thư pháp gia nổi tiếng Trung Quốc Phạm Tằng (Fan Zeng, 87 tuổi) bất ngờ mất liên lạc hơn một tháng qua, con gái ông lên tiếng lo ngại cha bị vợ trẻ kém 50 tuổi - Từ Manh (Xu Meng) - đưa đi cùng khối tài sản khổng lồ. Vụ việc gây xôn xao dư luận, đồng thời kéo theo sự hiểu lầm liên quan đến một nữ diễn viên TVB.

Trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh của Ngải Thượng Chân (tên thật cũng là Từ Manh) và cho rằng đó là “vợ trẻ” của Phạm Tằng. Thực tế Ngải Thượng Chân và vợ chồng Phạm Tằng không hề có mối liên hệ nào với nhau, theo HK01.

Theo một số nguồn tin, Từ Manh - 37 tuổi, vợ của Phạm Tăng - có khả năng chính là cựu MC chương trình phát thanh “Phong Vân Xe Hơi” của Đài Giao thông Trung Quốc. Trước đây, cô từng có tài khoản Weibo lấy tên “DJ Xu Meng”, nhưng nay đã bị xóa.

Phạm Tằng và người vợ trẻ hơn ông 50 tuổi.

Trong khi đó, Ngải Thượng Chân, cũng 37 tuổi, quê Trùng Khánh, từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa năm 2008 và giành ngôi Á hậu 2. Sau đó, cô phát triển sự nghiệp tại Hong Kong, góp mặt trong nhiều bộ phim của TVB như Phi Nữ Chính Truyện, Dụ Tình Chuyển Bác, Nữ Vương Văn Phòng… Tác phẩm cuối cùng của cô tại TVB là bộ phim Bất Tốc Chi Ước năm 2011. Hiện nay, cô đã chuyển hướng sang phát triển sự nghiệp tại showbiz Hoa ngữ.

Đây không phải lần đầu tiên nữ diễn viên bị réo tên trong ồn ào của vợ chồng Phạm Tằng. Khi danh họa 87 tuổi kết hôn với vợ trẻ hơn 50 tuổi vào năm ngoái, người đẹp gốc Trùng Khánh cũng bị nhầm thành cô dâu. Sự việc gây phiền toái đến mức Ngải Thượng Chân phải tự quay video để lên tiếng đính chính.

Cô nói vào thời điểm đó: “Tôi muốn làm rõ một chút, những bức ảnh kia đã bị dùng sai. Hiện tại bản thân tôi cũng có một gia đình hạnh phúc viên mãn”.

Trong thông báo công khai ngày 16/8, Phạm Hiểu Huệ - con gái Phạm Tằng - cho biết nhiều ngày liên tiếp bà gọi điện cho cha nhưng số máy luôn tắt, liên lạc qua WeChat với Từ Manh cũng không nhận được phản hồi. Căn biệt thự Bích Thủy Trang Viên - nơi ở lâu năm của Phạm Tằng - hiện đã niêm phong, bên trong chỉ còn vài người giúp việc gắn bó lâu năm, còn toàn bộ nhân viên mới do Từ Manh tuyển đã theo bà rời đi.

Đáng chú ý, con gái Phạm Tằng tiết lộ Từ Manh đã nhiều lần cho người đóng gói, di chuyển lượng lớn tranh, thư pháp và cổ vật mà cha bà tích lũy suốt 50 năm. Những nhân viên chứng kiến việc này bị ép buộc tắt camera giám sát, thậm chí bị đe dọa “nếu tiết lộ sẽ bị báo cảnh sát bắt giữ”. Số hiện vật trên, theo một số nguồn tin, ước tính trị giá hơn 2 tỷ NDT (khoảng 280 triệu USD ).