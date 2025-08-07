Diễu binh trên biển dịp 2/9, truyền hình trực tiếp từ Khánh Hòa

Theo đại diện Bộ Quốc phòng, bên cạnh các lực lượng diễu binh, diễu hành trên bộ, lễ kỷ niệm 2/9 sẽ có màn diễu binh trên biển, được tổ chức ở vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa).

Buổi tổng hợp luyện lần hai chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được tiến hành tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia Miếu Môn (Hà Nội). Ảnh: Việt Linh.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7 chiều 7/8, Thiếu tướng Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, thông tin về công tác chuẩn bị hoạt động diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).

Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết về tổ chức lực lượng, có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: lực lượng rước đuốc Truyền thống và Tiêu binh Đài lửa; lực lượng Pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền (gồm có Tiêu binh Lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an); lực lượng xếp hình xếp chữ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.

Trong đó, lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 26 khối Quân đội và 17 khối do Bộ Công an), các khối quân đội nước ngoài. Ban tổ chức đã gửi lời mời 4 quốc gia gồm Lào, Campuchia, Trung Quốc và Nga tham dự hoạt động diễu binh, diễu hành tại sự kiện. Tới nay, hai nước Lào và Campuchia đã xác nhận sẽ tham dự sự kiện diễn ra vào sáng 2/9.

Đáng chú ý, đại diện Bộ Quốc phòng cho biết bên cạnh các lực lượng diễu binh, diễu hành trên bộ, lễ kỷ niệm sẽ có màn diễu binh trên biển, được tổ chức ở vùng biển Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng thời điểm và truyền hình trực tiếp về đầu cầu quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Hàng trăm khí tài hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh mừng 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Việt Linh.

Trong khuôn khổ chào mừng lễ kỷ niệm, các lực lượng sau khi diễu binh sẽ tỏa về một số tuyến phố, giao lưu văn hóa văn nghệ với người dân tại Trung tâm văn hoá thể thao Quần ngựa và Quảng trường trước Nhà hát Lớn. Hoạt động nhằm cho thấy, tăng cường tình cảm gắn bó giữa các lực lượng và quần chúng nhân dân.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, từ tháng 5, các lực lượng đã tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 2 buổi. Các khối, lực lượng diễu binh, diễu hành cho thấy chất lượng tốt, thực hiện đúng theo chương trình, sẵn sàng để tổng hợp luyện chính thức.

Buổi tổng hợp luyện tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21, 24/8 vào lúc 20h. Sơ duyệt cấp Nhà nước diễn ra vào 20h ngày 27/8. Tổng duyệt cấp Nhà nước diễn ra lúc 6h30 ngày 30/8.

Đúng 6h30 sáng 2/9 tại quảng trường Ba Đình, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ được diễn ra với sự tham gia của hàng chục nghìn người.