Điều cần biết với hơn nửa triệu người trên 60 tuổi ở TP.HCM

Hơn 526.000 người trên 60 tuổi tại TP.HCM sẽ được khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh mạn tính miễn phí đến cuối năm 2025, kinh phí do ngân sách chi trả.

Người lớn tuổi ở TP.HCM sẽ được khám sức khoẻ định kỳ miễn phí. Ảnh: Nguyễn Thuận.

Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe và phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm cho toàn bộ người cao tuổi trên địa bàn, triển khai đến hết năm 2025. Hoạt động nhằm chủ động phát hiện, quản lý và điều trị sớm các bệnh mạn tính thường gặp, đồng thời giảm gánh nặng chăm sóc y tế cho cộng đồng.

Theo thống kê, TP.HCM hiện có hơn 526.000 người trên 60 tuổi. Sau hai năm đầu triển khai chương trình, ngành y tế đã phát hiện hơn 49.000 ca tăng huyết áp và hơn 26.000 ca nghi ngờ đái tháo đường. Những ca bệnh này được đưa vào chương trình quản lý sức khỏe tại y tế cơ sở, giúp người bệnh được theo dõi và điều trị lâu dài.

Trong giai đoạn tiếp theo, thành phố đặt mục tiêu khám sức khỏe định kỳ cho 100% người cao tuổi, mỗi người ít nhất một lần mỗi năm.

Nội dung tầm soát tập trung vào các bệnh mạn tính phổ biến như tim mạch, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), sa sút trí tuệ và các vấn đề sức khỏe tâm thần. Kết quả sẽ được trả trong vòng 24-48 giờ và cập nhật vào Hệ thống Quản lý sức khỏe cộng đồng, phục vụ việc theo dõi, điều trị lâu dài.

Ngành y tế dự kiến sẽ phát hiện thêm khoảng 160.000 ca tăng huyết áp và hơn 91.000 ca nghi ngờ đái tháo đường. Trên 95% người mắc bệnh sẽ được quản lý và điều trị tại tuyến y tế cơ sở, qua đó giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Kinh phí thực hiện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp hiện hành, đồng thời Sở Y tế sẽ ban hành công văn hướng dẫn thực hiện giá khám và tầm soát bệnh không lây nhiễm cho người cao tuổi tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Với kế hoạch này, hơn nửa triệu người cao tuổi ở TP.HCM sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe định kỳ, giúp phát hiện bệnh sớm, quản lý tốt bệnh mạn tính và nâng cao chất lượng cuộc sống trong giai đoạn già hóa dân số.

Các bệnh nằm trong nội dung tầm soát tập trung của ngành y tế đều là những bệnh mạn tính phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới, nguyên nhân chính gây tàn phế và tử vong sớm.

Tỷ lệ người cao tuổi mắc tim mạch, ung thư hay sa sút trí tuệ ngày càng tăng khi tuổi thọ dân số được cải thiện. Đặc biệt, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) đang trở thành gánh nặng lớn do ô nhiễm không khí và thói quen hút thuốc lá, có thể dẫn đến suy hô hấp, giảm chất lượng sống nghiêm trọng. Việc tầm soát và quản lý sớm giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng, giảm biến chứng và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh.