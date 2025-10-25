Điều gì sẽ xảy ra với 'cơn sốt' trà sữa 7.000 đồng/ly ở TP.HCM?

"Chịu lỗ trong tầm kiểm soát" là cách doanh nghiệp F&B theo đuổi mô hình giá siêu rẻ gia nhập thị trường, sau đó chuyển tiếp phương án tăng doanh thu nhằm hồi phục chi phí ban đầu.

Thực khách mua hàng tại cơ sở trà sữa giá rẻ trên đường Vạn Kiếp (phường Gia Định).

Trà sữa 7.000 đồng/ly không phải hình thức khuyến mãi chớp nhoáng, mà là mức giá cố định và công khai tại nhiều cơ sở đồ uống tại TP.HCM gần đây. Mô hình F&B siêu rẻ này đang lan rộng, thu hút đông đảo người trẻ.

Các chuyên gia F&B nhận định "cơn sốt" này là chiến lược sinh tồn của các đơn vị kinh doanh, khi biên lợi nhuận ngành ngày càng mỏng, còn sức mua không còn mạnh như giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, doanh nghiệp theo đuổi mô hình trên có chiếm được thị phần bình dân lâu dài hay không vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

"70% doanh nghiệp không thể trụ lâu"

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Andy Phạm, Giám đốc vận hành Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV) khu vực Hà Nội, trực thuộc Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam (VCCA), nhận định đồ uống ngon - rẻ - hợp xu hướng chắc chắn có chỗ đứng, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm mới, giá rẻ, chưa quan tâm nhiều đến sức khỏe như học sinh, sinh viên.

Ở cuộc chơi ngắn hạn, các doanh nghiệp kinh doanh đồ uống giá siêu rẻ vẫn có thể đạt 15-20% lợi nhuận khi chạy theo mô hình lấy số lượng và hiệu ứng lan tỏa bù lại biên lợi nhuận đầu phễu thấp.

"7.000 đồng thực ra là con số 'mỏ neo' trong marketing, tức giá để gây ấn tượng, tạo hiệu ứng truyền miệng. Nếu 100% khách chỉ mua ly 7.000 đồng, chắc chắn cơ sở đồ uống giá rẻ sẽ lỗ. Trên thực tế, phần lớn người dùng sẽ mua thêm topping, tăng size hoặc mua thêm sản phẩm khác. Lúc này, điểm rơi trung bình vẫn có thể ở mức 15.000-20.000 đồng/ly", ông Andy Phạm cho hay.

Nhân viên pha chế đồ uống tại một cửa hàng trà sữa giá siêu rẻ ở phường Tân Hưng.

Tuy nhiên, theo ông Andy Phạm, về mặt lâu dài, thị trường F&B sẽ có sự sàng lọc rất mạnh đối với đơn vị đồ uống giá siêu rẻ, đặc biệt khi "trend 7.000 đồng" trở thành hiện tượng. Khi đó, nhiều thương hiệu khác sẽ nhảy vào, tăng độ cạnh tranh. Nếu vận hành yếu, không kiểm soát chất lượng đồ uống, mức giá, doanh nghiệp sẽ nhanh chóng bị loại khỏi cuộc chơi.

"Khoảng 70% thương hiệu 'đu' trào lưu này sẽ không thể trụ lại", Giám đốc vận hành Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV) khu vực Hà Nội cho biết thêm.

Đồng quan điểm, ông Trần Trung Hiếu, Giám đốc học viện đào tạo FnB by Hospitality Vietnam, cho rằng đường đua duy trì cơ sở đồ uống giá siêu rẻ trở nên khốc liệt khi quy mô khách hàng ở mỗi khu vực có giới hạn. Song, vẫn cần thời gian để chứng minh mô hình trên có phù hợp với thị trường hay không.

Đối với các chủ quán khi lựa chọn mô hình kinh doanh trà sữa giá siêu rẻ, dù tự làm hay nhượng quyền, cần hiểu rõ bản chất kinh doanh và tạo lợi nhuận của mô hình này để có quyết định đúng đắn phù hợp với mục tiêu kinh doanh F&B của chính mình và tránh vỡ mộng đầu tư.

Trong khi đó, ông Nguyễn Đỗ Anh Quân, Giám đốc nhãn hàng iPOS.vn, cho hay doanh nghiệp chạy theo mô hình giá siêu rẻ có thể duy trì, nếu đảm bảo 3 yếu tố:

Cung ứng rẻ bền vững

Vận hành nhanh sạch

Trải nghiệm đủ tốt.

Đâu là nước đi tiếp theo?

Sau giai đoạn tạo tiếng vang nhờ mức giá gây sốc, mô hình trà sữa 7.000 đồng/ly sẽ bước vào thời điểm bản lề: chuyên nghiệp hóa hoặc bị đào thải. Để tồn tại, doanh nghiệp buộc chuyển trọng tâm từ giá sang giá trị, từ "bán rẻ" sang "bán khôn".

Ông Trung Hiếu nhận định chiến lược giá rẻ cho phép thương hiệu F&B mới tiếp cận thị phần bình dân dễ dàng. Ban đầu, doanh nghiệp có thể chấp nhận "lỗ trong kiểm soát" để chiếm thị phần. Và khi có được thị phần trong tay, đơn vị sẽ triển khai phương pháp tăng doanh thu để bù đắp chi phí đầu tư ban đầu đã bỏ ra.

Một ly nước 7.000 đồng tại một cơ sở ở phường Gia Định.

Chưa kể, với các thương hiệu F&B có mục tiêu nhượng quyền, việc đông khách ngay từ đầu nhờ chiến lược "giá siêu rẻ" giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu nhượng quyền dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, bản chất của việc đạt được lợi nhuận của chiến lược bán "giá siêu rẻ" là cần số lượng lớn sản phẩm bán ra, tỷ lệ quay lại mua hàng cao và cơ hội bán sản phẩm có lời hơn cho khách hàng ghé quán.

"Nếu đơn vị nào làm được 3 việc này thì có cơ hội tồn tại hoặc có lợi nhuận", ông Trung Hiếu nói.

Ông Andy Phạm lại cho rằng bài học không nằm ở con số 7.000 đồng, mà là cách hiểu khách hàng và thiết kế mô hình kinh doanh thông minh, đưa ra chiến lược giá hợp lý.

Doanh nghiệp F&B cần biết cách dùng sản phẩm mồi để hút khách, không phải "phá giá để nổi tiếng". Quan trọng hơn là xây dựng niềm tin lâu dài, tạo bản sắc riêng, đảm bảo chất lượng ổn định và trải nghiệm tốt. Hài hòa lợi ích cho khách hàng và bản thân người kinh doanh.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh, nhà sáng lập chuỗi trà sữa Maycha, cho rằng sự xuất hiện của các mô hình giá rẻ làm tăng tính cạnh tranh ở phân khúc bình dân, đặc biệt trong bối cảnh khách hàng nhạy cảm về giá. Điều này khiến các doanh nghiệp truyền thống buộc đưa ra chiến lược phù hợp, đảm bảo cân bằng giữa giá cả và chất lượng.