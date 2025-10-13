Điều gì xảy ra khi không lấy vôi răng?

Tình trạng cao răng bám dính trên khoang miệng gây ra nhiều rủi ro cho sức khỏe răng miệng nếu không được loại bỏ thường xuyên.

Không lấy cao răng định kỳ tăng nguy cơ bị viêm lợi, sâu răng, miệng có mùi hôi. Ảnh: Belmontdentistry.

Vôi răng, hay còn gọi là cao răng, là mảng bám cứng hình thành trên răng, cả trên và dưới đường viền nướu và có thể gây kích ứng mô nướu. Vì vôi răng tạo điều kiện cho mảng bám phát triển và bám dính tốt hơn, nó có thể dẫn đến sâu răng và bệnh nướu răng. Khi cao răng tích tụ trên đường viền nướu, mô nướu có thể bị sưng và dễ chảy máu.

Dấu hiệu vôi răng

Theo Cleveland Clinic, cao răng chủ yếu chứa vi khuẩn chết đã khoáng hóa, trộn lẫn với một lượng nhỏ protein khoáng hóa từ nước bọt. Cụ thể, cao răng bao gồm các khoáng chất là canxi photphat, canxi cacbonat, magiê photphat. Nếu bắt đầu hình thành vôi răng, bạn có thể nhận thấy:

Vết ố vàng, nâu hoặc đen trên răng

Hôi miệng

Viêm nướu (nướu đỏ, sưng hoặc chảy máu)

Một lớp phủ cứng giống như vảy trên răng

Nếu không thường xuyên loại bỏ mảng bám trên răng, chúng có thể biến thành cao răng. Vì vậy, cao răng thường là hậu quả của việc vệ sinh răng miệng kém.

Bạn có nhiều khả năng bị mảng bám và vôi răng nếu:

Không đánh răng hoặc dùng chỉ nha khoa thường xuyên (Ít nhất đánh răng 2 lần/ngày và dùng chỉ nha khoa 1 lần/ngày).

Tiêu thụ nhiều thực phẩm và đồ uống có đường như bánh mì, mì ống và nước ngọt.

Hút thuốc hoặc sử dụng các sản phẩm thuốc lá khác.

Đeo niềng răng.

Có chứng khô miệng (xerostomia).

Biến chứng khi không loại bỏ vôi răng

Nếu không thường xuyên loại bỏ vôi răng, nhiều vấn đề có thể xảy ra bao gồm:

- Sưng, viêm lợi, viêm nha chu:

Theo WebMD, môi trường lý tưởng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển trong miệng chính là cao răng, mảng bám. Khi có nhiều cao răng, vi khuẩn sẽ gây tác động xấu với lợi/nướu gây sưng, viêm lợi.

Tình trang nặng hơn có thể gây viêm nha chu kèm theo các tình trạng chảy máu chân răng, sưng nướu nhiều hơn, thậm chí khiến răng lung lay, rụng răng.

- Tụt lợi, nướu:

Không lấy vôi răng định kỳ có thể tăng nguy cơ viêm lợi, viêm nha chu. Các bệnh lý này có thể khiến răng bạn dễ bị tụt lợi, răng bị ê buốt.

- Hơi thở có mùi khó chịu (hôi miệng):

Các vi khuẩn phát triển càng nhiều ở vị trí răng có nhiều vôi răng có thể khiến hơi thở nặng mùi hơn. Nó cũng gây ra những túi nhỏ hình thành ở vùng giữa răng và nướu. Vi khuẩn và mảnh vụn thức ăn có thể bị mắc kẹt ở đó, gây ra hơi thở có mùi hoặc vị khó chịu trong miệng.

- Mất thẩm mỹ:

Vôi răng chính là lớp mảng bám cứng nên có thể sẽ bị nhiễm màu thực phẩm hoặc xỉn màu hơn theo thời gian. Khi vôi răng chuyển vàng, nâu đậm, điều này ảnh hưởng đến nụ cười, gây mất thẩm mỹ, khiến bạn thiếu tự tin khi giao tiếp.