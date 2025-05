Điều gì xảy ra khi mỗi ngày uống một ly cà phê

Uống cà phê điều độ mỗi ngày có thể bảo vệ tim mạch, cải thiện hiệu suất tập thể dục nhưng cũng gây cảm giác bị phụ thuộc caffeine, rối loạn giấc ngủ.

Đối với nhiều người trong chúng ta, uống cà phê mỗi ngày là thói quen yêu thích khó có thể bỏ được. Cho dù bạn uống cà phê đen, cà phê sữa, thích cà phê ủ lạnh hay thích nhâm nhi một ly latte, cà phê giúp khởi đầu ngày mới sảng khoái hoặc đơn giản chỉ để thưởng thức mỗi ngày.

Lợi ích khi uống cà phê mỗi ngày

- Tăng cường mức năng lượng

Theo Eating Well, uống cà phê là thói quen phổ biến giúp mọi người tràn đầy năng lượng và tỉnh táo hơn. Điều này là do caffeine trong cà phê có tác dụng chống mệt mỏi. Caffeine hoạt động trong não bằng cách đối kháng với cả 4 thụ thể adenosine kích thích sự tỉnh táo.

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Theo Live Strong, nghiên cứu được đăng trên tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm Mỹ cho thấy việc thường xuyên uống 3-5 tách cà phê mỗi ngày có liên quan đến việc giảm 15% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cà phê chứa một lượng nhỏ magiê, kali và niacin - những vi chất góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Những nguyên tố này hỗ trợ lượng đường trong máu, tỷ lệ trao đổi chất và chức năng mạch máu khỏe mạnh, theo Harvard Health Publishing.

- Chức năng tuyến giáp tốt hơn

Nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Mỹ phát hiện ra mối liên hệ tiềm ẩn giữa lượng caffeine vừa phải và chức năng tuyến giáp được cải thiện ở những người mắc chứng rối loạn chuyển hóa. Cụ thể, lượng caffeine tiêu thụ từ 9,97-264,97 miligam mỗi ngày có liên quan tích cực đến mức hormone kích thích tuyến giáp khỏe mạnh.

- Cải thiện hiệu suất tập thể dục

Vì cà phê là chất tăng cường năng lượng tự nhiên, việc uống một tách trước khi tập luyện có thể cải thiện sức mạnh và hiệu suất. Nếu bạn tiêu thụ một lượng vừa đủ khoảng 30-60 phút trước khi tập luyện, caffeine có thể làm tăng lưu lượng máu và giảm tốc độ gắng sức.

- Bảo vệ gan

Tiêu thụ caffeine thường xuyên có liên quan đến nguy cơ xơ gan thấp hơn - sẹo gan - ở những người mắc bệnh gan, đồng thời bảo vệ chống lại sự phát triển của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) và ung thư gan, theo Well And Good.

Theo nghiên cứu lớn năm 2021 được đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (NIH), những người uống cà phê có tỷ lệ mắc NAFLD thấp hơn đáng kể và giảm nguy cơ ung thư gan tới 43%.

Uống cà phê hàng ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Prevention.

Rủi ro tiềm ẩn

Mặc dù có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cà phê không phải là thức uống hoàn hảo cho tất cả. Dưới đây là những vấn đề tiêu cực có thể xảy ra khi uống cà phê hàng ngày:

- Tăng lo lắng

Theo nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Nutrients, lượng caffeine tiêu thụ quá nhiều có liên quan đến nguy cơ lo lắng tăng cao. Nghiên cứu khác được công bố trên tạp chí Cureus năm 2021 đánh giá sinh viên đại học cho thấy lượng caffeine tiêu thụ lớn hơn có liên quan đến lo lắng, cũng như rối loạn giấc ngủ và chán ăn.

- Gây cảm giác phụ thuộc vào caffeine

Caffeine cũng giống như nicotine hoặc rượu. Bạn càng hấp thụ nhiều, cơ thể càng có thể dung nạp nhiều hơn - và bạn càng cần nhiều hơn để đạt được hiệu quả mong muốn. Theo thời gian, điều này dẫn đến phụ thuộc vào cà phê nhiều hơn và gây ra các triệu chứng cai nghiện - đau đầu, cáu kỉnh và mệt mỏi - nếu không uống.

- Tác động đến giấc ngủ

Caffeine tồn tại trong cơ thể trong nhiều giờ và uống cà phê vào buổi chiều hoặc buổi tối khiến bạn khó ngủ, tăng nguy cơ mất ngủ, dẫn đến tình trạng uể oải vào buổi sáng.

- Gây các vấn đề tiêu hóa

Cà phê có tính axit và uống khi bụng đói có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến khó chịu hoặc trào ngược axit ở một số người. Đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, việc tiêu thụ quá nhiều cà phê có thể góp phần gây viêm dạ dày hoặc làm trầm trọng thêm các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích (IBS).