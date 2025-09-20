Điều gì xảy ra khi ngày nào cũng chạy bộ?

Nhiều nghiên cứu chỉ ra chạy bộ không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn mang lại sự thoải mái cho tinh thần.

Chạy bộ mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Freepik.

Nhiều người có thói quen chạy bộ như một phần trong nhịp sống hàng ngày. Họ xem đây là cách rèn luyện sức khỏe đơn giản, dễ thực hiện và duy trì lâu dài. Nhưng liệu việc chạy bộ mỗi ngày có thực sự tốt cho cơ thể, hay vẫn tiềm ẩn những rủi ro?

Lợi ích của chạy bộ

Các nghiên cứu quy mô lớn đã chỉ ra rằng chỉ cần duy trì thói quen chạy bộ 5-10 phút mỗi ngày với tốc độ vừa phải (khoảng 9-10 km/giờ) cũng đủ tạo nên khác biệt rõ rệt cho sức khỏe tim mạch.

Theo Healthline, thói quen này có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do nhồi máu cơ tim, đột quỵ, đồng thời làm giảm khả năng mắc nhiều bệnh mạn tính, bao gồm tim mạch, ung thư phổi và ung thư đại trực tràng.

Đặc biệt, nhiều bằng chứng khoa học còn cho thấy hoạt động thể lực thường xuyên như chạy bộ góp phần làm chậm tiến triển các bệnh thoái hóa thần kinh, trong đó có Alzheimer và Parkinson, nhờ vào khả năng cải thiện lưu lượng máu não, giảm stress oxy hóa.

Tác động tích cực của chạy bộ không chỉ dừng lại ở thể chất. Các nghiên cứu cho thấy chỉ sau ba tuần chạy 30 phút vào buổi sáng, người chạy bộ có chất lượng giấc ngủ tốt hơn, tinh thần phấn chấn hơn và khả năng tập trung trong học tập cũng cao hơn so với nhóm không chạy. Những thay đổi này được lý giải bởi việc vận động giúp cơ thể tiết ra endorphin và serotonin - hai loại “hormone hạnh phúc” có tác dụng giảm lo âu, cải thiện tâm trạng và tạo cảm giác thư giãn.

Rủi ro khi tập quá sức

Chạy bộ, cũng như nhiều môn thể thao khác, nếu tập luyện quá mức sẽ khiến cơ thể phản ứng tiêu cực. Những chấn thương phổ biến nhất gồm đau ống chân, viêm gân, nứt xương do stress hay đau khớp gối. Các nguyên nhân thường gặp là tăng cường độ quá nhanh, kỹ thuật chạy chưa chuẩn hoặc không cho cơ thể đủ thời gian nghỉ ngơi.

Ngoài ra, việc chạy liên tục mà không có ngày nghỉ dễ dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức, thậm chí mất dần hứng thú tập luyện. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận rằng chạy quá nhiều có thể gây áp lực lớn lên tim, đặc biệt ở những người có sẵn bệnh lý nền.

Những lưu ý để đường chạy an toàn

Theo WebMD, ngay cả vận động viên chuyên nghiệp cũng không chỉ chạy bộ. Họ thường xen kẽ với bơi, đạp xe, tập tạ hay yoga. Việc này giúp cơ thể vận động toàn diện, tăng sức mạnh cơ bắp, giảm tải cho khớp và hạn chế chấn thương.

Nếu chạy là thói quen chính của bạn, hãy thử dành 1-2 buổi mỗi tuần cho các bộ môn khác. Những bài tập sức mạnh đơn giản, tập tạ nhẹ hoặc yoga cũng mang lại nhiều lợi ích cho khớp và cơ, từ đó hỗ trợ kỹ thuật chạy tốt hơn

Ngoài ra, người mới bắt đầu không nên chạy liên tục hàng ngày. Một lịch tập an toàn là 20-30 phút cách ngày, rồi dần dần nâng thời gian và quãng đường.

Với người đã quen, lịch tập có thể đa dạng hơn: một buổi chạy dài với tốc độ mục tiêu, một buổi tập tăng tốc, vài buổi chạy nhẹ để hồi phục, xen kẽ buổi chạy leo dốc để rèn sức mạnh. Cuối tuần, khi có nhiều thời gian, bạn có thể dành cho quãng đường dài hơn.