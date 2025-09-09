Điều gì xảy ra sau khi thần đồng máy tính được phong thánh

Thi hài của vị thánh trẻ tuổi được đặt cho cộng đoàn chiêm bái, tóc được trao cho số ít người được chọn và trái tim cất giữ trang trọng trong hộp vàng.

Carlo Acutis là vị thánh thuộc thế hệ Millennials đầu tiên của nước Anh. Ảnh: Reuters.

Carlo Acutis - thiếu niên sinh ra ở London (Anh) - ngày 7/9 chính thức được Đức Giáo hoàng Leo XIV tuyên phong hiển thánh trong một thánh lễ long trọng tại Vương cung thánh đường St Peter.

Thiếu niên 15 tuổi, qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006, được nâng lên bậc hiển thánh sau khi Vatican công nhận cậu đã thực hiện hai phép lạ kể từ khi qua đời. Từ khắp nơi trên thế giới, khách hành hương và tín hữu đổ về Assisi để viếng thăm lăng mộ và mong được tận tay chạm vào thánh tích của vị thánh trẻ tuổi, theo Reuters.

Ban đầu, Carlo Acutis được an táng tại nghĩa trang thị trấn Ternengo, vùng Piedmont (Italy), sau đó được đưa về Assisi vào tháng 1/2007. 12 năm sau, thi hài của thần đồng máy tính được đưa lên và chuyển tới đền thờ Spoliation ở Assisi, đặt trong quan tài kính.

Khuôn mặt tưởng như nguyên vẹn của Thánh Carlo Acutis thực chất được che phủ bằng lớp mặt nạ silicon, còn đôi tay cũng được phủ sáp để tránh hư hại. Đây là tập quán quen thuộc trong việc bảo quản di hài các thánh ở châu Âu.

Riêng trái tim của vị thánh trẻ đã được đưa ra, cất giữ trang trọng trong một hộp thánh tích bằng vàng đặt tại Nhà thờ chính tòa San Rufino. Trong khi đó, tóc và một số bộ phận khác được lưu giữ và phân phát làm thánh tích cho tín hữu tôn kính.

Di hài của Thánh Carlo Acutis được đặt trong quan tài kính ở thị trấn Assisi, thu hút tín đồ từ khắp nơi trên thế giới đến viếng và cầu nguyện được ban phước. Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA.

Theo truyền thống Công giáo, “thánh tích hạng nhất” - như tóc, xương hay máu - được phân bổ cho các nhà thờ và đền thánh. Cha dòng Phanxicô Johnpaul Cafiero, từ bang Ohio (Mỹ), là một trong những người đầu tiên được trao tặng thánh tích tóc của Thánh Carlo Acutis sau quá trình chọn lọc kéo dài cả năm.

Ngoài thi hài đặt tại Assisi, những phần nhỏ của màng tim, tóc, quần áo và ga trải giường bệnh viện của Thánh Carlo Acutis cũng được gửi tới nhiều nơi khác, trong đó có các trường học Công giáo ở Anh, trung tâm sinh viên Công giáo tại Mỹ và một số giáo xứ ở Brazil.

Sự kiện phong thánh cho Carlo Acutis cũng làm bùng lên cơn sốt tìm kiếm thánh tích trên mạng. Trên các trang như Etsy, nhiều món đồ được rao bán với giá từ 90 bảng tới gần 2.000 bảng (khoảng 122 USD đến 2.710 USD ), bao gồm tóc, mảnh vải, thậm chí cả giấy viết tay được quảng cáo là của vị thánh trẻ. Có bức tượng của Acutis được bán với giá tới gần 4.000 bảng ( 5.426 USD ).

Trước tình trạng này, các công tố viên Italy đã phải mở cuộc điều tra về thị trường chợ đen thánh tích Carlo Acutis, sau vụ việc một lọn tóc được cho là của vị thánh này bị mua bán trực tuyến với giá 2.000 euro ( 2.354 USD ). Đức Giám mục Domenico Sorrentino cảnh báo: “Dù là thật hay giả, nếu có gian dối, đó không chỉ là hành vi lừa đảo, mà còn là sự xúc phạm đức tin tôn giáo”.

Carlo Acutis qua đời năm 2006 vì bệnh bạch cầu. Ảnh: Reuters.

Carlo Acutis được mệnh danh là “người ảnh hưởng của Chúa” vì đã dùng công nghệ để truyền giáo. Trang web về các “phép lạ Thánh Thể” mà thần đồng máy tính này tạo ra hiện có sẵn gần 20 ngôn ngữ, tập hợp hơn 190 sự kiện lạ thường trong lịch sử Giáo hội.

Mẹ của Carlo Acutis, bà Antonia Salzano, chia sẻ: “Carlo chỉ là một đứa trẻ bình thường, chơi đùa, có bạn bè, đi học như bao người. Nhưng điểm khác biệt là con đã mở lòng đón Chúa, đặt Ngài ở vị trí số một trong cuộc đời. Carlo đã dùng chính khả năng đó để loan báo Tin Mừng, giúp mọi người tin rằng có đời sau, rằng chúng ta chỉ là lữ khách trên trần thế”.

Việc được tuyên phong hiển thánh đồng nghĩa với việc Giáo hội tin rằng Carlo Acutis đã sống một cuộc đời thánh thiện và đang hưởng phúc vĩnh cửu cùng Thiên Chúa.

Trong buổi thánh lễ hôm 7/9, cùng với Carlo Acutis, Giáo hoàng Leo XIV cũng tuyên phong hiển thánh cho Pier Giorgio Frassati - tín đồ Công giáo Italy mất năm 1925 ở tuổi 24. Giáo hoàng ca ngợi hai người "đã tạo nên những kiệt tác trong cuộc đời bằng cách dâng hiến cho Chúa".