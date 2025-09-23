Điều gì xảy ra với tim, phổi, não khi chạy bộ hàng ngày?

Bác sĩ Đoàn Hà, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết chạy bộ là một trong những hình thức tập luyện đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nếu bạn chưa từng chạy bộ, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, duy trì đều đặn để rèn sức bền và tránh chấn thương. Ảnh: Freepik.

Bác sĩ Đoàn Hà, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết chạy bộ là một trong những hình thức tập luyện đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu bạn chưa từng chạy bộ, hãy bắt đầu từ những bước nhỏ, duy trì đều đặn để rèn sức bền và tránh chấn thương.

Tốt cho tim mạch, tăng sức bền

Chạy bộ là dạng cardio buộc tim và phổi hoạt động nhiều hơn để đưa oxy đến cơ bắp. Người chạy bộ thường xuyên có hệ tim mạch khỏe hơn, dễ dàng thực hiện các hoạt động khác như đi bộ hay bơi lội. Nghiên cứu cho thấy chạy bộ giúp giảm tới 45% nguy cơ tử vong hoặc đột quỵ. Ngay cả khi bạn chỉ chạy dưới 10 km mỗi tuần, nguy cơ này vẫn thấp hơn so với những người không chạy.

Cải thiện tâm trạng và năng lượng

Chạy bộ giúp não giải phóng endorphin, tạo cảm giác hưng phấn, sảng khoái và giảm đau tự nhiên. Một nghiên cứu cho thấy chỉ cần chạy 15 phút (1,5-3 km) đã giúp người chạy cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn cả khi ngồi thiền, thở sâu hay thư giãn cơ.

Xương chắc khỏe, giảm loãng xương

Trái với lo ngại việc chạy bộ gây áp lực lên khớp, nghiên cứu chứng minh người chạy bộ thường xuyên có mật độ xương tốt hơn. Sự tác động lực khi chạy thực tế giúp xương dẻo dai và chắc khỏe hơn. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo nên bắt đầu từ cường độ thấp, tăng dần quãng đường để cơ thể thích nghi, tránh chấn thương.

Ngăn ngừa bệnh mạn tính

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), chạy bộ giúp giảm nguy cơ mắc béo phì, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch và một số loại ung thư. Người chạy bộ có nguy cơ mắc tiểu đường type 2 thấp hơn 28% so với người không chạy trong vòng 6,5 năm.

Sống thọ hơn

Các nghiên cứu cho thấy chạy bộ giúp giảm 25-40% nguy cơ tử vong sớm, đồng thời kéo dài tuổi thọ trung bình thêm khoảng 3 năm so với những người không chạy bộ.

Hỗ trợ giảm cân

Trong 30 phút chạy ở tốc độ trung bình, bạn có thể đốt cháy 240 - 336 calo. Khi tăng tốc độ, lượng calo tiêu hao càng nhiều. Kết hợp chạy bộ với chế độ ăn uống lành mạnh, đây là phương pháp hiệu quả để kiểm soát cân nặng.