Điều hòa, WC miễn phí trong Ga Hà Nội đêm chờ xem diễu binh

Ngày 1/9, Ga Hà Nội lần đầu tiên mở cửa 2 tầng, đón người dân lưu trú qua đêm chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ chiều tối cùng ngày, khu vực nhà ga đã bắt đầu kín chỗ. Nhiều gia đình, nhóm bạn mang theo bạt, đồ ăn để sẵn sàng ở lại qua đêm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Chiều 1/9, dòng người đổ về trung tâm Hà Nội tìm chỗ xem diễu binh ngày càng đông. Không tìm được vị trí thuận lợi, Mai Linh và Thanh Nga (sinh viên tại Hà Nội) quyết định theo dòng người tiến về Ga Hà Nội. Tại đây, hệ thống điều hòa, quạt điện, nhà vệ sinh được phục vụ xuyên suốt. Nhờ đó, Linh và Nga không quá lo lắng chuyện trời mưa, đồng thời có thể yên tâm giữ lớp trang điểm cho đến sáng mai. Cả hai mang theo bánh mì, nước uống để qua đêm và dự định hòa vào không khí sôi động cùng dòng người chờ diễu binh. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trong khi đó, từ trưa 1/9, Thùy Linh (sống tại Hưng Yên) đã có mặt tại Ga Hà Nội để chờ xem lễ diễu binh. Cô gái bất ngờ khi ga mở cả hai tầng, trang bị điều hòa, quạt mát và khu vệ sinh để phục vụ người dân qua đêm. Linh cùng bạn bè mang theo bạt, nước uống, đồ ăn và dự định rạng sáng sẽ xuống tầng một tìm vị trí thuận lợi. “Mình mong được xem khối chỉ huy và các khí tài trong đợt A80 này. Mình nghe nói máy bay cũng sẽ bay qua khu vực Ga Hà Nội nên cũng hy vọng có thể chứng kiến khoảnh khắc đó", Linh chia sẻ với Tri Thức - Znews. Ảnh: Linh Huỳnh.

Tương tự, nhóm bạn 5 người của Quyết Tiến (ngoài cùng bên phải) đã bắt đầu di chuyển từ Ninh Bình đến Hà Nội bằng xe máy từ 13h. Cả nhóm quyết định chọn Ga Hà Nội làm điểm dừng chân vì đến muộn, các vị trí trung tâm đều đã kín chỗ. “Bọn mình biết thông tin ga mở cửa đón người dân qua TikTok. Vào đây miễn phí, lại có quạt và điều hòa nên rất thoải mái, chỉ tiếc là bọn mình không được ngồi ở tầng một để dễ theo dõi hơn”, Tiến chia sẻ, đồng thời cho biết khoảng 1h sáng 2/9, cả nhóm sẽ xuống khu vực tầng 1 để tìm chỗ ngồi thuận tiện hơn. Ảnh: Linh Huỳnh.

Để chuẩn bị qua đêm, nhóm của Tiến mang theo đồ ăn, đồng thời nhận thêm bánh kẹo, lương khô, nước uống từ các điểm phát miễn phí trên đường. Nhóm bạn trẻ mang theo bộ cờ tỷ phú để giết thời gian trong lúc chờ đợi. Khi được hỏi về khối diễu binh mong chờ, Tiến bày tỏ sự yêu thích dành cho khối quân đội Nga, dù khối này không đi qua khu vực Ga Hà Nội. “Ngày mai chắc chắn sẽ có mưa, mình chúc các khối diễu binh nước mình và nước bạn vượt nắng thắng mưa để hoàn thành nhiệm vụ”. Ảnh: Linh Huỳnh.

Đến sớm tìm chỗ, nhiều nhóm gia đình, nhóm bạn tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi giữ sức để chờ đến sáng 2/9. Sự kiện diễu binh và diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bắt đầu từ 6h30 sáng 2/9 và kết thúc vào khoảng 10h.

Không riêng sảnh ở tầng 1 và tầng 2, khu vực cầu thang tại Ga Hà Nội cũng đã bắt đầu kín chỗ. Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhiều nhóm gia đình mặc "đồng phục" cờ đỏ sao vàng. Ai cũng hào hứng chờ đến sáng 2/9 để được hòa mình vào không khí hứng khởi trong ngày lễ trọng đại của toàn dân tộc. Ảnh: Linh Huỳnh.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức với quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của khoảng 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, cùng với đó là sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vào ngày 2/9, khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 23-33 độ C. Riêng tại Hà Nội, vào sáng 2/9, thành phố có lúc mưa rào, gió nhẹ, xác suất mưa là khoảng 50-60%. Nhiệt độ dao động từ 27-31 độ C. Ảnh: Linh Huỳnh.

