Điều nên làm giúp 'chuyện ấy' thăng hoa và bền bỉ hơn

Chuẩn bị tốt trước khi quan hệ tình dục không chỉ mang lại những giây phút lãng mạn mà còn tăng sức bền, sự dẻo dai cho các cặp đôi trong chuyện phòng the.

Chuẩn bị mọi thứ trước khi quan hệ tình dục giúp cuộc yêu hoàn hảo hơn. Ảnh: Unsplash.

Quan hệ tình dục là một trong những trải nghiệm thú vị. Sự thân mật này không chỉ giúp gắn kết hai người mà còn có nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể.

Nếu có kiến thức, kế hoạch và kiểm soát, tình dục là điều tốt và có lợi cho sức khỏe. Đó là lý do mà nhiều cặp đôi đặt ra câu hỏi trước khi quan hệ nên làm gì để có thể tận hưởng cuộc yêu vừa trọn vẹn, vừa an toàn.

Chuẩn bị những thứ cần thiết trước khi vào cuộc

Theo Huffpost, quan hệ tình dục an toàn đặc biệt quan trọng, đối với một số người có thể bao gồm cả biện pháp bảo vệ.

Sunny Rodgers, nhà tình dục học lâm sàng và là huấn luyện viên tình dục được chứng nhận ở Mỹ, khuyến cáo nam giới nên chuẩn bị sẵn bao cao su trước khi bắt đầu quan hệ để có sự chuẩn bị tốt, cả kích cỡ phù hợp và cách sử dụng.

Chất bôi trơn cũng là "một vật dụng thiết yếu khác bên giường" nên để trong tầm tay, theo Rodgers. Chuyên gia này khuyên mọi người nên thử những bình xịt chất bôi trơn bên giường đẹp mắt có chức năng làm ấm chất bôi trơn và có chức năng rót rảnh tay để không phải loay hoay với các chai lọ trong thời khắc đặc biệt.

Lựa chọn thực phẩm tăng cường ham muốn

Theo Health Digest, chế độ ăn uống hợp lý có thể cải thiện đời sống, tăng cường sinh lý. Các loại thực phẩm giàu kẽm như hàu, tôm, thịt đỏ, ngũ cốc, hạt bí giúp kích thích cơ thể sản xuất testosterone, tăng ham muốn tình dục. Những thực phẩm này cũng cải thiện quá trình cương dương, tăng chất lượng và số lượng tinh trùng.

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá bơn cũng là loại thực phẩm tốt cho đời sống chăn gối nhờ hàm lượng axit béo omega-3 dồi dào. Nhiều loại trái cây như dưa hấu, bơ, táo cũng giàu dinh dưỡng và các hợp chất lành mạnh giúp máu lưu thông tốt hơn, tăng khả năng "yêu" với cả 2 giới.

Ngoài ra, trước khi quan hệ tình dục, một số thực phẩm bạn cũng nên tránh. Thực phẩm nhiều gia vị sẽ có thể gây ợ nóng và gây cảm thấy khó chịu. Một số thực phẩm khác như rau họ cải (bắp cải, cải xoăn, bông cải trắng) cũng không nên dùng vì có thể gây khó chịu, đầy hơi và chướng bụng.

Các thực phẩm có mùi nặng, như hành và tỏi cũng dễ làm thay đổi mùi cơ thể và hơi thở, gây khó chịu cho cả hai, làm mất hứng thú yêu. Rượu bia cũng không phải là lựa chọn đúng đắn vì có thể làm suy giảm hệ thống thần kinh, ảnh hưởng tới khả năng tình dục, dẫn đến khó đạt được khoái cảm.

Tránh uống rượu bia vì chúng có thể làm các cặp đôi mất hứng thú trong phòng ngủ. Ảnh minh họa: Healthgrades.

Làm điều gì đó khiến bạn gợi cảm hơn

Hấp dẫn, gợi ham muốn với đối phương là yếu tố quan trọng góp phần vào khoái cảm tình dục. Vì vậy, trước khi quan hệ tình dục, hãy làm điều gì đó khiến bạn cảm thấy gợi cảm và tự tin hơn.

Điều đó có thể là tắm rửa thơm tho, mặc đồ lót mà bạn cảm thấy tự tin hoặc nghe một bài hát gợi cảm, lãng mạn. Điều gì đó khiến bạn cảm thấy hấp dẫn, tự tin hơn sẽ giúp cả hai tăng ham muốn và duy trì cuộc yêu hoàn hảo hơn.

Hầu hết phụ nữ cần khoảng 20 phút để cơ thể chuẩn bị đầy đủ. Điều này có nghĩa là dành thời gian để tận hưởng màn dạo đầu có thể giúp cả hai có được trải nghiệm tình dục thú vị.

Vệ sinh sạch sẽ

Vệ sinh vùng kín trước khi quan hệ tình dục là hành động quan tâm đến sức khỏe tình dục của cả mình và đối phương. Nữ giới nên sử dụng nước ấm để có thể làm giảm nghiêm trọng nguy cơ lây lan vi khuẩn.

Ngoài ra, việc đi tiểu trước khi quan hệ tình dục khiến bàng quang trống có thể giúp bạn bớt lo lắng về việc phát sinh trong khi "yêu", đồng thời kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Các cặp vợ chồng có thể tận hưởng màn dạo đầu trong thời gian dài hơn mà không cần dừng lại vì sự cố muốn đi tiểu.

Đặc biệt, nếu có nước tiểu trong bàng quang khi quan hệ tình dục, vi khuẩn có thể được đẩy vào bên trong có thể phát triển.