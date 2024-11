Điệu nhảy của ông Trump tạo cơn sốt

Jon Jones đã ăn mừng chiến thắng UFC bằng động tác lắc hông của tổng thống đắc cử, và nhiều cầu thủ NFL cũng đã học theo.

Ông Trump nhảy múa trong hơn 30 phút Ông Trump đã lắc lư theo những bài hát như "YMCA" và "Ave Maria" trong sự kiện hồi tháng 10 ở Pennsylvania, sau khi hai người tham dự bị ngất xỉu.

"Điều đầu tiên cần biết về cơn sốt khiêu vũ Donald J. Trump là nó không thực sự là một cơn sốt, ít nhất là cho đến nay. Thành thật mà nói, nó cũng không phải là một điệu nhảy", The New York Times viết.

Tuy nhiên, điều chắc chắn là động tác shimmy đặc trưng của vị tổng thống đắc cử hiện được nhiều vận động viên chuyên nghiệp ưa chuộng, được ít nhất 5 cầu thủ của NFL (Giải Bóng bầu dục Quốc gia của Mỹ) bắt chước vào ngày 17/11.

Từ võ đài đến sân bóng

Jon Jones, đương kim vô địch hạng nặng của UFC, dường như đã góp phần lan truyền trào lưu này vào tối 16/11, sau khi hạ gục Stipe Miocic ở hiệp thứ ba.

Jones ăn mừng bằng cách lắc hông và đấm tay ngang eo - cả hai đều là đặc điểm nổi bật trong điệu nhảy của ông Trump - trước khi chỉ tay vào tổng thống đắc cử, lúc đó đang tham dự trận đấu ở New York và ngồi bên lề võ đài. Ông Trump đã mỉm cười rạng rỡ và nhanh chóng đăng lại màn trình diễn của Jones trên tài khoản Truth Social của mình.

Ông Trump nhảy theo bài hát "YMCA" ở sự kiện vận động tranh cử.

Việc ông Trump tham gia các sự kiện như UFC và bóng bầu dục - cả hai đều tràn ngập sự nam tính - đã được đưa tin rộng rãi trong suốt chiến dịch tranh cử. Điều này được xem là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm thu hút những người đàn ông trẻ tuổi ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa.

Sự ủng hộ của ông Trump đối với giới vận động viên xuất hiện sau khi ông tụt lại phía sau đối thủ của mình, Phó Tổng thống Kamala Harris, khi giành cảm tình của những ngôi sao lớn trong ngành giải trí. Tuy nhiên, chiến thắng của ông vào ngày 5/11 đã dẫn đến một loạt lời chúc mừng từ những ngôi sao. Jones và các cầu thủ NFL đã nối dài những lời chúc.

Những động tác lắc người của ông Trump khác xa với sự phức tạp của các điệu nổi tiếng như moonwalk, Macarena hay Electric Slide. Vừa đơn giản vừa kỳ lạ, động tác lắc lư của tổng thống đắc cử khiến mọi người liên tưởng đển kiểu xoay người cứng nhắc của các vị khách dự tiệc cưới hoặc những người tham dự hội nghị không theo nhịp điệu.

Động tác khuỷu tay cong và đấm tay được cho là sự tôn vinh nhất định dành cho Frank the Tank - nhân vật say xỉn của Will Ferrell trong bộ phim Old School năm 2003. Còn động tác hông tương ứng khiến điệu nhảy này vừa lệch nhịp đối với hầu hết bản nhạc, vừa có lẽ khó chấp nhận được đối với mọi người.

Ngày 17/11 chứng kiến ​​nhiều biến thể xuất hiện. Brock Bowers - cầu thủ tấn công biên cho Las Vegas Raiders - đã thực hiện một điệu nhảy nhanh ở khu vực cuối sân và nói nó được lấy cảm hứng từ Jones. "Tôi đã xem và thấy nó thật tuyệt", Bowers nói với các phóng viên. Một số cầu thủ NFL khác đã thực hiện những màn ăn mừng tương tự trong các trận đấu khác.

Hành động chính trị

Ngược lại, Las Vegas Raiders nhanh chóng chuyển sự chú ý của khán giả ra khỏi vấn đề chính trị, thông qua khiêu vũ hoặc cách khác. Associated Press đưa tin rằng những bình luận của cầu thủ Bowers không được đưa vào các video sau trận đấu của đội hoặc trong các bản ghi chép do đội cung cấp.

Las Vegas Raiders chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận vấn đề này của The New York Times.

Một số người dùng mạng xã hội phản đối mạnh mẽ ý kiến ​​cho rằng các vận động viên đã làm điều gì đó sai trái, so sánh tình hình này với các hành động chính trị công khai như NFL thể hiện sự ủng hộ đối với phong trào Black Lives Matter.

Ông Trump đã chúc mừng Jon Jones sau chiến thắng trước Stipe Miocic tại một trận đấu UFC.

Niềm vui âm nhạc của ông Trump đã là yếu tố chính trong các chiến dịch của ông suốt nhiều năm, bao gồm cả tại một hội trường thị trấn vào tháng 10 - nơi ứng cử viên đảng Cộng hòa đã lắc lư theo giai điệu bài hát YMCA của Village People khi sự kiện bị trì hoãn khẩn cấp.

Trong khi ông Trump là người khởi xướng điệu nhảy này, nhiều nguồn tin khác nhau ghi nhận một cầu thủ NFL khác - Nick Bosa, ngôi sao phòng ngự của San Francisco 49ers - đã phổ biến rộng rãi điệu nhảy, sau khi anh thực hiện điệu nhảy của ông Trump vào ngày 10/11. Một ngày trước đó, Bosa đã bị liên đoàn phạt 11.255 USD vì vi phạm quy định khi đội chiếc mũ có dòng chữ "Make America Great Again" trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình sau trận đấu, trước bầu cử.

Nói về khoản tiền phạt của mình, Bosa cho biết: "Nó thực sự xứng đáng".

Về việc có bất kỳ quy tắc nào bị phá vỡ vào cuối tuần này hay không, giải đấu cho biết vào ngày 17/11 rằng "không có vấn đề gì với điệu nhảy ăn mừng như những gì đã diễn ra ngày hôm qua hoặc tuần trước với 49ers vào ngày 10/11". Giải đấu cũng cho biết thêm rằng hình phạt cho hành vi phi thể thao chỉ áp dụng cho những lần ăn mừng quá dài, bạo lực hay "gợi ý hoặc phản cảm về mặt tình dục".