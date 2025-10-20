Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Điều 'thời gian bỏ quên' trên đường phố Cuba

Trên những con phố ngập nắng của Havana, những chiếc xe cổ từ trước cuộc cách mạng cộng sản năm 1959 vẫn chậm rãi lăn bánh, trở thành biểu tượng sống động của lịch sử và đời sống.

Xe co Cuba anh 1

Trên những con phố Havana ngập nắng, mùi xăng hòa cùng vị muối biển, tiếng động cơ của những chiếc ôtô cổ vang lên. Những chiếc Chevrolet, Buick hay Ford thập niên 1950 lăn bánh chậm rãi, như thể thời gian đã bỏ quên Cuba trên đường đua của thế giới hiện đại.
Xe co Cuba anh 2

Giữa nhịp sống hiện đại, nơi công nghệ thay đổi từng ngày, những chiếc xe cổ vẫn bền bỉ hiện diện - không chỉ là phương tiện di chuyển, mà còn là chứng nhân sống động của một thời kỳ đã lùi xa trong lịch sử.
Xe co Cuba anh 3Xe co Cuba anh 4

Trước cuộc cách mạng năm 1959, Cuba từng là "thiên đường xe Mỹ" của vùng Caribe. Hàng chục nghìn chiếc xe hơi từ Detroit (Mỹ) đổ về Havana, từ Chevrolet Bel Air, Ford Fairlane cho đến Buick Super - biểu tượng của sự giàu có và hiện đại.
Xe co Cuba anh 5

Theo Mathkind, tính đến năm 1956, có hơn 143.000 chiếc ôtô lưu thông trên đường phố Cuba, riêng Havana đã có đến 95.000 xe.
Xe co Cuba anh 6

Kể từ khi Mỹ áp lệnh cấm vận, các dòng xe mới không còn cập cảng, phụ tùng thay thế cũng dần biến mất. Những chiếc xe Mỹ sản xuất trước năm 1959 trở thành phương tiện di chuyển chính, tiếp tục lăn bánh qua nhiều thập kỷ và vẫn hiện diện sống động trên đường phố Havana ngày nay.
Xe co Cuba anh 7

Một cô gái được đưa đi chụp ảnh nhân dịp Quinceañera - lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 15 của cô trên chiếc xe cổ tại Batabano, Cuba.

Xe co Cuba anh 8Xe co Cuba anh 9

Những chiếc xe cổ đầy màu sắc xuất hiện ở khắp nơi, biến Cuba thành một bảo tàng ôtô sống động.
Xe co Cuba anh 10Xe co Cuba anh 11

Trên vịnh Havana, những chiếc xe cổ vẫn thong thả lăn bánh song song cùng chiến hạm, tàu ngầm; trong khi một chiếc khác dừng lại trước cửa hàng tạp hóa đầu tiên chấp nhận thanh toán bằng USD sau gần hai thập kỷ (tháng 1/2015)
Xe co Cuba anh 12

Những chiếc xe cổ nối đuôi nhau tại trạm xăng ở thủ đô Havana. Không còn nguồn phụ tùng nhập khẩu, người Cuba buộc phải trở thành những nghệ nhân thực thụ. Trong các xưởng nhỏ ẩn mình sau phố cổ, những người thợ già tỉ mỉ thay động cơ xăng bằng máy dầu để tiết kiệm nhiên liệu, ghép gương hay kính từ xe hiện đại lên khung sườn cổ điển
Xe co Cuba anh 13Xe co Cuba anh 14

Những chiếc xe cổ được người Havana nâng niu, sửa chữa theo cách riêng với nửa nguyên bản, nửa sáng tạo từ các bộ phận mới. Họ gọi chúng là xe Frankenstein - vừa gợi tiếng cười, vừa là biểu tượng cho óc sáng tạo không giới hạn của người Cuba
Xe co Cuba anh 15

Ngày nay, những chiếc xe cổ không chỉ là vật trang trí hoài niệm, chúng còn là phương tiện mưu sinh của hàng nghìn người dân Cuba.
Xe co Cuba anh 16

Tại quảng trường trung tâm hay dọc đại lộ Malecón, các bạn dễ dàng bắt gặp các tài xế ăn mặc bảnh bao với áo sơ mi trắng và nụ cười trên môi, chào mời du khách lên xe dạo phố.
Xe co Cuba anh 17

Một chuyến đi ngắn bằng Cadillac hồng hay Ford xanh bạc trong một tiếng có giá khoảng 30-40 USD.
Xe co Cuba anh 18

Không chỉ phục vụ du khách, người dân địa phương vẫn dựa vào những chiếc xe này để di chuyển hàng ngày - từ chở hàng, đưa con đến trường hay dự tiệc. Trên con phố ven biển, một chiếc xe nhỏ lăn bánh chậm rãi ngang qua trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Havana,

Xe co Cuba anh 19

Người dân Cuba ngồi trên nắp capo những chiếc ôtô cổ, say sưa xem phim ngoài trời giữa lòng Havana. Ở nơi đây, xe cổ không nằm im trong viện bảo tàng - chúng sống cùng con người, hòa vào nhịp thở đời thường, như một phần linh hồn của đảo quốc.

Hoàng Linh

Ảnh: Reuters

