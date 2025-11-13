Điều tra chồng cũ của bà chủ Công ty Nhật Nam có dấu hiệu giúp sức

Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thúy cùng 10 bị can khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Trong đó, bà chủ Công ty Nhật Nam, Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983), Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam), bị truy tố về 2 tội là "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền". Các bị can còn lại bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm giúp sức.

Theo cáo buộc, trong khoảng thời gian từ năm 2020-2023, bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, đã huy động và ký 43.314 hợp đồng hợp tác đầu tư để thu về 9.113 tỷ đồng .

Bị can Thúy dùng hơn 4.144 tỷ đồng để trả tiền gốc cho các hợp đồng. Số tiền còn lại, gần 5.000 tỷ đồng , bà chủ Công ty Nhật Nam và các đồng phạm chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị can Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam. Ảnh: CTV.

Sau khi huy động được tiền, bà Thúy chỉ đạo kế toán rút, chuyển tiền ra khỏi tài khoản Công ty Nhật Nam, rồi chuyển vào tài khoản cá nhân. Bị can Thúy cũng dùng hơn 120 tỷ đồng nhờ người khác ký hợp đồng mua bất động sản và đầu tư cổ phiếu nhằm che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Cáo trạng xác định ông Mai Thanh Tùng (chồng cũ bị can Thúy) có dấu hiệu giúp sức. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định ông Tùng không có mặt tại nơi cư trú, nên Cơ quan điều tra (CQĐT) quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Cơ quan tố tụng cũng xác định ông Phạm Khánh Phương (người đăng ký kết hôn với bị can Thúy) được vợ nhờ đứng tên Công ty Nam Nhật Khang và giao dịch mua cổ phiếu SJC (Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01).

Trên thực tế, ông Phương không tham gia quản lý, điều hành hay huy động tiền tại các công ty của bị can Thúy. Ông Phương cũng không biết nguồn gốc số tiền vợ chuyển là do phạm tội mà có. Vì vậy, CQĐT không đề cập xử lý đối với ông Phương.

Quá trình giải quyết vụ án, CQĐT đã kê biên nhiều bất động sản của bà chủ Công ty Nhật Nam, trong đó có căn hộ chung cư số 2007 (tòa nhà The Prince, 19 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM) do Thúy nhờ ông Phạm Khánh Phương đứng tên.

Các bất động sản khác bị kê biên gồm: 10 bất động sản tại Phú Quốc; 20 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk; 24 bất động sản ở Thanh Hóa; 2 bất động sản tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và 6 bất động sản tại phường Tùng Thiện, Hà Nội.

Ngoài ra, 72 tài khoản của cá nhân bị can Vũ Thị Thúy và các nhân viên cũng bị phong tỏa. CQĐT cũng phong tỏa tài khoản của Công ty Nhật Nam và các công ty liên quan với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng , đồng thời tạm dừng giao dịch hơn 800.000 cổ phiếu SJC của người có tên Lê Hà Phương và 10.000 cổ phiếu SJC của Công ty Nam Nhật Khang.

Theo Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, quá trình điều tra cho thấy, nhiều sơ hở trong việc cấp phép và quản lý hoạt động của các doanh nghiệp huy động vốn. Đây là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội. Viện kiểm sát sẽ kiến nghị các cơ quan hữu quan có giải pháp khắc phục, phòng ngừa.