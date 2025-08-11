Công an phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ bé gái 12 tuổi bị nhóm bạn đánh hội đồng, nhưng về nhà nói dối với gia đình là bị tai nạn giao thông.

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang xác minh vụ việc bé gái 12 tuổi bị nhóm thiếu niên đánh hội đồng gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h30 ngày 10/8, Công an phường tiếp nhận tin báo của gia đình em N.P.T.N.H. (SN 2013, trú phường Phan Thiết) về việc em bị một nhóm bạn đánh hội đồng gây thương tích từ 2 ngày trước.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phan Thiết đã vào cuộc xác minh, làm rõ.

Hình ảnh bé gái bị nhóm bạn đánh hội đồng. Ảnh: Camera ghi lại.

Theo báo cáo nhanh của Công an phường Phan Thiết, khoảng 18h ngày 8/8, em H. nhận lời hẹn của một người bạn tên H.N (SN 2012) học sinh một trường THCS, đến khu vực đất trống tại phường Phan Thiết để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn trong nhóm bạn với nhau.

Khi vừa đến điểm hẹn, thì H. bị H.N cùng nhóm bạn 4 người bất ngờ dùng vỏ chai bia, tay, chân đánh tới tấp vào người.

Ngoài nhóm đánh hội đồng H. còn 6 thiếu niên khác (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đứng xem, cổ vũ. Trong lúc nhóm này đánh em N.H, thì có người hô hoán "Công an đến" nên cả nhóm bỏ chạy.

Riêng em H. sau khi vụ việc xảy ra, về nhà H. nói với gia đình là bị tai nạn giao thông, nên được gia đình đưa tới bệnh viện thăm khám, điều trị.

Đến ngày 10/8, thấy trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip cảnh một nhóm thiếu niên đang hành hung con mình, nên gia đình đã đưa bé gái đến Công an phường trình báo vụ việc.

Hiện Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, phối hợp gia đình em N.H thu thập các tài liệu, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.