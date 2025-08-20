Điều tra mở rộng đường dây tiêu thụ xe gian quy mô lớn ở Campuchia

Công an xã Tân Đông (tỉnh Tây Ninh) tạm giữ Nguyễn Chí Linh (SN 2001, ngụ ấp Đông Biên, xã Tân Đông) để điều tra mở rộng đường dây trộm xe máy quy mô lớn tiêu thụ ở Campuchia.

Theo điều tra ban đầu, lúc 7h ngày 16/8, Công an xã Tân Đông nhận được tin báo của người dân về việc, trên địa bàn ấp Đông Lợi, xã Tân Đông, xảy ra vụ trộm 1 xe máy mang BKS: 70K1-624.92.

Công an xã Tân Đông tổ chức lực lượng rà soát các đối tượng trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tân Đông xác định Linh là đối tượng quản lý sau cai nghiện tại địa phương có nhiều điểm nghi vấn.

Đối tượng Linh.

Đến 16h ngày 16/8, Công an xác định được Linh đang ở nhà trọ Ngân Khánh, thuộc ấp Phước Đông, xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh cùng N.N.T.V (SN 1999, ngụ phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), nên mời Linh và V. về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Linh bước đầu thừa nhận cùng N.V.Q (SN 1999, ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh) trộm xe Honda Wave Alpha màu trắng tại quán nước thuộc ấp Đông Lợi, xã Tân Đông. Sau đó, bọn chúng bán cho đối tượng Võ Văn Sang (SN 1988, ngụ ấp Đông Biên, xã Tân Đông).

Linh khai đã thực hiện trót lọt 8 vụ trộm xe trên tỉnh Tây Ninh, đều bán cho Sang tiêu thụ ở Campuchia.