Điều tra mở rộng vụ vận chuyển trên 6.000 lít thuốc diệt cỏ, trừ sâu

Công an phường Bình Minh (Tây Ninh) đang điều tra mở rộng vụ vận chuyển trên 6.000 lít thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu từ Campuchia vận chuyển về tỉnh Tây Ninh, đưa tiêu thụ trên thị trường.

Theo điều tra ban đầu: Công an phường Bình Minh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động mua bán hàng cấm với quy mô lớn. Sau khi xác định rõ đối tượng và địa điểm, lúc 11h30 ngày 25/7, Công an phường Bình Minh đã kiểm tra hành chính kho hàng của Đinh Văn Tuấn Anh (SN 1989, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh), phát hiện, tạm giữ 223,5 kg và 3.623 lít thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ có nhãn hiệu nước ngoài.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an phường Bình Minh phối hợp cùng cơ quan chức năng khác kiểm tra kho hàng của Trịnh Minh Chánh (SN 1991, ngụ ấp Gò Ngãi, xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh), thu giữ 364 kg, 1.670 lít thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ có nhãn hiệu nước ngoài.

Tổng tang vật cơ quan chức năng thu giữ tại 2 kho hàng trên là 587 kg và 5.293 lít thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu có nhãn hiệu nước ngoài và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã đặt mua thuốc diệt cỏ, trừ sâu từ một đối tượng người Campuchia (chưa rõ nhân thân, lai lịch) qua mạng xã hội. Sau đó, bọn chúng vận chuyển về tập kết tại 2 địa điểm trên để bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Được biết, từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã thực hiện 2 vụ vận chuyển trên 6.000 lít thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu từ Campuchia về tỉnh Tây Ninh đưa tiêu thụ trên thị trường.