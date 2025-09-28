Điều tra người đàn ông hành hung người khác trước cổng trường học

Liên quan đến clip ghi lại hình ảnh người đàn ông "tung chưởng" bằng tay, chân với người khác trên lề phố bên cạnh cổng Trường THCS Lý Thái Tổ, nguồn tin của PV Báo CAND cho biết Công an phường Bắc Nha Trang đang làm việc với những người có liên quan.

Bên cạnh đó, Công an phường Bắc Nha Trang khẳng định người đàn ông có hành vi vi phạm pháp luật trong clip không phải là cán bộ, chiến sĩ Công an như tài khoản Facebook "Khởi đầu mới" đã thông tin không đúng sự thật.

Người đàn ông mặc trang phục lịch sự nhưng lại “tung chưởng” bằng tay chân với người khác ngay trước cổng trường học. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, vào sáng 26/9, trên mạng xã hội lan truyền bài viết và đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mang giày đen, mặc áo sơ mì dài tay, bỏ áo trong quần... trông rất lịch sự, nhưng lại có những động thái bất thường.

Sau khi cãi nhau với một người đàn ông khác mặc áo màu trắng ngắn tay, quần lửng màu xanh, người đàn ông "lịch sự" đã xông tới đấm đá "đối thủ" tới tấp. Trong bài viết còn có nội dung cho biết người đàn ông "lịch sự" còn về nhà gần đó, cởi áo, đi chân đất, cầm dao ra lề phố đe dọa "đối thủ" và người can ngăn.

Người đàn ông cầm dao đe dọa, thách thức người bị đánh và người can ngăn. Ảnh: Cắt từ clip.

Vụ việc xảy ra trước sự chứng kiến của nhiều phụ huynh và học sinh Trường THCS Lý Thái Tổ. Bước đầu, Công an phường Bắc Nha Trang xác định nguyên nhân do mâu thuẫn chỗ đậu đỗ xe dẫn đến cãi vã, xô xát. Người đàn ông đã "tung chưởng" bằng tay chân với người khác là nhân viên một cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở Khánh Hòa.

Ngày 27/9, tài khoản Facebook "Khởi đầu mới" đã đăng bài viết thừa nhận chưa kiểm chứng thông tin mà đã vội vàng nêu đích danh họ tên một cán bộ Công an T.V.C nên "xin đính chính lại cho tất cả mọi người biết trong clip là một người khác chứ không phải anh Công an T.V.C”, đồng thời "gửi lời xin lỗi tới anh T.V.C".

Vụ việc đang được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.