Điều tra nhóm thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực

Qua công tác điều tra, truy xét, Công an phường Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) cho biết đang điều tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 23h ngày 7/11, một nhóm khoảng gần 30 thanh thiếu niên ở các xã của huyện Yên Khánh (cũ) rủ nhau lên phường Hoa Lư với mục đích tìm nhóm thanh, thiếu niên ở các xã của huyện Gia Viễn (cũ) để đánh nhau. Khi đi, các đối tượng đi trên môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát phương tiện hoặc che biển phương tiện, mang theo nhiều hung khí như phóng lợn, đinh ba, dao mèo, ná cao su.

Khi đến khu vực siêu thị Go Ninh Bình thuộc địa bàn phường Đông Hoa Lư và Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, thuộc địa bàn phường Hoa Lư, nhóm thanh thiếu nói trên tổ chức chạy xe với tốc độ cao vừa hò hét, đốt pháo sáng, ném vỏ chai bia xuống đường; đồng thời kêu gọi các nhóm thanh, thiếu niên khác ở địa bàn các phường, xã như Khánh Thiện, Đông Hoa Lư, Kim Sơn, Phát Diệm tiếp tục nhập đoàn.

Nhóm đối tượng không đội mũ bảo hiểm, che biển số mang theo nhiều hung khí.

Tổng cộng đến hơn 20 xe tụ tập, gây rối trật tự công cộng, sau đó đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Trong quá trình giải quyết mâu thuẫn và gây rối, các đối tượng sử dụng dao phóng lợn và vỏ chai bia gây thương tích cho 5 nam thanh niên khác phải đi cấp cứu.

Đến nay, quá trình điều tra, xử lý, Công an phường Hoa Lư Đã tiến hành triệu tập, điều tra 70 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đáng chú ý, các đối tượng tuổi đời đều chỉ nằm trong độ tuổi 14-20; trong đó có 56 đối tượng trú ở huyện Yên Khánh, Kim Sơn (cũ) và 14 đối tượng trú tại huyện Gia Viễn (cũ).

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân qua mạng xã hội, sau đó hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Hiện, Công an phường Hoa Lư tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.