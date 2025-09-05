Điều tra những người liên quan vụ cô gái trẻ bị hành hung trong đêm

Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, triệu tập những người liên quan vụ cô gái bị hành hung tại vỉa hè phố Tam Khương đêm 31/8.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) nhận được đơn trình báo của một nữ giới tên L.D.A (SN 2006, trú tại Hà Nội) về việc bị nhóm người hành hung tại vỉa hè phố Tam Khương vào tối 31/8.

Theo đơn trình báo, khoảng 23h45 ngày 31/8, chị A nhận được cuộc gọi của một người bạn, rủ xuống dưới nhà để "nói chuyện". Tin tưởng bạn bè, cô gái đi bộ đến khu vực trước số nhà 44 phố Tam Khương.

Tại đây, chị A bị nhóm người lao vào đánh. Nhóm đối tượng không chỉ dùng tay chân mà còn dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào người nạn nhân, khiến chiếc mũ vỡ. Điện thoại cô đang cầm cũng bị hỏng nặng.

Hình ảnh cô gái trẻ bị hành hung.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị A đã đến Công an phường Kim Liên trình báo. Cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo, tổ chức điều tra, trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Công an phường Kim Liên đang tiến hành triệu tập những người liên quan đến vụ việc để điều tra làm rõ.