Điều tra vụ khai thác đất trái phép quy mô lớn tại tỉnh Gia Lai

Kiểm tra các xe tải chở đất lúc rạng sáng, cơ quan Công an phát hiện vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn trên địa bàn.

Ngày 19/7, thông tin từ UBND xã Xuân An, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng của xã và đội nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ vụ khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn.

Ông Nguyễn Kế Sinh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân An, xác nhận cơ quan chức năng đã tạm giữ 3 xe tải và 1 máy múc liên quan đến hoạt động khai thác đất nói trên. Vị trí này trước đây đã được cho phép cải tạo đất, khai thác khoáng sản đất nhưng đã hết hạn. Khi chủ đất đang thực hiện gia hạn giấy phép thì xảy ra vụ việc.

Hiện trường vụ khai thác đất.

Trước đó, vào lúc 5h cùng ngày, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an xã Xuân An tổ chức kiểm tra 2 xe tải đang vận chuyển đất trên đường qua địa bàn xã Xuân An. Tại đây, các tài xế không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc đất đang vận chuyển.

Từ lời khai của các tài xế, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra thửa đất của ông Lê Thành Tài (trú xã Xuân An) ở khu vực Hòn Vọng Phu Núi Bà thuộc xã Xuân An. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện thêm xe ben và máy múc đang hoạt động khai thác đất. Các tài xế điều khiển phương tiện và người liên quan đều chưa xuất trình được giấy phép để khai thác đất tại vị trí nói trên.

Các phương tiện và tang vật liên quan được đưa về trụ sở UBND xã Xuân An.

Ngay sau đó, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, đưa toàn bộ tang vật và phương tiện liên quan về trụ sở UBND xã Xuân An để điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết, vị trí khai thác đất nói trên có diện tích hàng nghìn mét vuông và cơ quan Công an đã tiếp nhận hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ việc.