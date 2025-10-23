Điều tra vụ nam công nhân của một công ty tử vong

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang điều tra nguyên nhân cái chết của một nhân viên cơ điện tử vong khi làm việc tại Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu gốm sứ D.

Ngày 22/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã khám nghiệm hiện trường và tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trần Trọng N, nhân viên cơ điện của Công ty TNHH Thiết bị và Nguyên liệu gốm sứ D, tại Cụm công nghiệp Gò Cầy (thôn Kiên Ngãi, xã Bình An).

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 18/10, anh N. cùng 2 nhân viên khác đang làm việc tại máy mài bóng gạch men số 2, dây chuyền số 5 của xưởng sản xuất.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân khiến nhân viên cơ điện tử vong. Ảnh: Viện KSND tỉnh Gia Lai.

Trong quá trình làm việc, anh V. Q. V. phát hiện anh N. nằm bất động cạnh đường mương nước chạy song song với dây chuyền, vùng đầu có vết thương chảy máu. Sau đó, mọi người hô hoán cấp cứu nhưng anh N. đã tử vong sau đó.

Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cùng Viện KSND khu vực 4 Gia Lai tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân anh Nh. tử vong và làm rõ công tác an toàn lao động tại công ty.

Được biết, công việc của anh N. là kiểm tra điện, máy móc và bơm dầu nhớt cho các bánh quay của máy.