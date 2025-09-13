Điều tra vụ người đàn ông tử vong trong phòng trọ ở TP.HCM

Khi phá cửa vào bên trong phòng trọ, người thân phát hiện nạn nhân tử vong trong tư thế treo cổ. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Chiều 13/9, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ phát hiện người đàn ông tử vong trong khu nhà trọ thuộc khu phố Bình Phước B, phường An Phú.

Theo thông tin ban đầu, khi người thân đi làm trở về phòng trọ tại địa chỉ kể trên, thì thấy cửa khóa trong. Ông B.V.T (47 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) ở nhà trong phòng nhưng gọi không trả lời.

Khu trọ, nơi xảy ra vụ việc.

Nghi có chuyện chẳng lành, người thân cùng hàng xóm trong khu trọ phá cửa kiểm tra, thì phát hiện ông T. đã tử vong trong tư thế treo cổ. Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, cơ quan chức năng làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo người dân sống tại khu trọ, ông T. thuê phòng ở cùng người thân. Thời gian gần đây ông T. thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh rất khó khăn.