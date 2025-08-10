Điều tra vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư tại Hà Nội

Hình ảnh được camera ghi lại khi người phụ nữ bị một người dàn ông liên tục chửi bới, hành hung đánh tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt, TP Hà Nội gây bức xúc dư luận.

Clip người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh chung cư (clip có hành vi bạo lực) Tối 9/8, mạng xã hội xôn xao clip ghi lại cảnh một nam giới hành hung người phụ nữ tại sảnh chung cư Sky Central 176 Định Công (phường Phương Liệt, TP Hà Nội).

Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội, cho biết khoảng 0h ngày 10/8, chị N.T.T. (SN 1997) đã đến trụ sở Công an phường trình báo về việc bị một người đàn ông, khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral, địa chỉ 176 Định Công (Phương Liệt).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám; đồng thời làm việc với Ban quản lý chung cư, xác minh đối tượng để điều tra vụ việc.

Hình ảnh chị T. bị người đàn ông đánh tại sảnh chung cư. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.