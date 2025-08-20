Điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng ngoài bờ sông

Do mâu thuẫn từ việc bình luận trên Facebook dẫn đến cự cãi, nữ sinh lớp 7 ở Vĩnh Long bị một nhóm người hành hung.

Ngày 20/8, Công an xã Phú Thuận (tỉnh Vĩnh Long) đang củng cố hồ sơ, phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã, Ban giám hiệu các trường, phụ huynh học sinh để xử lý việc nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip nhóm người đánh hội đồng nữ sinh trên tuyến đường bê tông, cạnh bờ sông. Clip lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Công an xã Phú Thuận đã xác minh, làm rõ vụ việc và mời phụ huynh và các học sinh có liên quan lên làm việc.

Kết quả xác minh nữ sinh bị đánh là P.Q.A. (SN 2012, ngụ xã Phú Thuận, nữ sinh lớp 7, Trường THCS Nguyễn Văn Đồn). Nhóm đánh nữ sinh gồm 5 người, trong đó có 2 nữ sinh đã nghỉ học, 3 người còn lại là nữ sinh lớp 7 và lớp 8, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, THCS Vang Quới.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh ngoài bờ sông. Ảnh: Cắt từ clip.

Nữ sinh A. quen biết với N.T.T.N. (SN 2011, nữ sinh lớp 8, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát) qua mạng xã hội. Khi thấy A. đăng hình trên Facebook, N. có bình luận "ngầu quá". Từ việc này, A. và nhóm bạn của V.T.K.T. (SN 2012, bạn của N., nữ sinh lớp 8, Trường THCS Huỳnh Tấn Phát) xảy ra cự cãi trên mạng xã hội.

Trưa 13/8, nhóm của T. hẹn A. đến khu tái định cư xã Phú Thuận để giải quyết. A. hẹn lại đến nơi khác, nhưng nhóm T. không đến. Chiều 14/8, nhóm T. qua khu vực gần Trường THCS Nguyễn Văn Đồn gặp nhóm A. Nhiều học sinh hay tin có khoảng 20 người kéo nhau đi xem.

Do đây là khu dân cư, 2 nhóm kéo ra đường bê tông, cạnh bờ sông, nhóm của T. có 5 người liên tiếp xông vào đánh vào vùng đầu, mặt của A.

Rất đông học sinh chứng kiến, nhưng không ai can ngăn. Sự việc chỉ dừng lại khi có người hô "Công an đến". Cả nhóm bỏ chạy về hướng bến phà Tam Hiệp và tự giải tán.

Sau khi bị đánh, A. không kể lại sự việc cho gia đình, nhà trường và Công an xã. Đến ngày 15/8, cha ruột của A. phát hiện sự việc và đưa con gái đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán A. bị chấn thương phần mềm, cho về nhà uống thuốc.