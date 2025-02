Điều tra vụ xe cứu thương vượt đèn đỏ gây tai nạn ở Lâm Đồng

Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo và giao Công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn do xe cứu thương vượt đèn đỏ tông trúng xe máy trên địa bàn thành phố này.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào trưa 24/2, tại ngã tư Đào Duy Từ - Nguyễn Đình Chiểu, phường Lộc Phát (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Vào thời điểm trên, xe cứu thương lưu thông trên đường Đào Duy Từ, khi đến ngã tư giao với đường Nguyễn Đình Chiểu đã vượt đèn đỏ mà không có bất cứ tín hiệu đèn hay còi ưu tiên. Xe cứu thương vượt đèn đỏ nhưng không bật còi ưu tiên. Cùng thời điểm, xe máy do em N.N.A. (17 tuổi, ngụ phường Lộc Phát) đang chạy trên đường Nguyễn Đình Chiểu qua nút giao khi đèn xanh, thì tông thẳng vào hông xe cứu thương. Vụ tai nạn khiến em A. bị gãy xương đùi, chấn thương đầu và đang điều trị tại một bệnh viện ở TP.HCM. Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết qua báo cáo ban đầu cho thấy, người điều khiển xe máy là em N.N.A không có giấy phép lái xe và chưa đủ tuổi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 cc. Tài xế điều khiển xe cứu thương mang BKS 49B-1225 là ông Vũ Văn Cường (52 tuổi, trú huyện Bảo Lâm). Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, trên xe cứu thương chở người bệnh và có y tá đi cùng. Hiện cơ quan điều tra xác minh đèn ưu tiên của xe cứu thương có bật hay không.

