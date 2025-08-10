Điều xúc động sau bộ sưu tập 'Việt Nam ơi' mừng 80 năm Quốc khánh

Người đi xe máy té ngã trong mưa lớn ở TP.HCM được giúp đỡ

Không ngại trời đang mưa như trút nước, 3 nam thanh niên chạy tới, giúp người đàn ông trung niên dựng chiếc xe đang bị cuốn trôi, di chuyển vào lề đường tránh trú.