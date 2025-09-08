Đình chỉ cơ sở nha khoa có bác sĩ cầm gậy đánh khách ở TP.HCM

Tại phòng khám nha khoa xảy ra vụ bác sĩ hành hung khách hàng, đoàn kiểm tra của Sở Y tế TP.HCM ghi nhận nhiều sai phạm và yêu cầu tạm ngưng hoạt động.

Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh tại địa chỉ số 49 Trần Thị Nghỉ, Phường Hạnh Thông, TP.HCM.

Chiều 8/9, Sở Y tế TP.HCM thông tin đơn vị này đang phối hợp với cơ quan công an xác minh vụ việc một khách hàng bị hành hung ngay trong Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh (49 Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông). Người thực hiện hành vi được xác định là bác sĩ N.T.T.C., phụ trách chuyên môn kỹ thuật tại cơ sở.

Thời điểm kiểm tra, cơ sở cung cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317475115 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố cấp Công ty TNHH Nha khoa Tuyết Chinh, đăng ký lần đầu ngày 15/6/2022 và Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 41M8032542 ngày 27/10/2016 do UBND quận Gò Vấp cấp Hộ kinh doanh nha khoa Tuyết Chinh. Cũng tại địa chỉ này Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 07501/HCM-GPHĐ ngày 24/4/2019 cấp Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm mặt thuộc Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh do bác sĩ N.T.T.C phụ trách chuyên môn kỹ thuật.

Đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều sai phạm tại phòng khám như không bảo đảm một trong các điều kiện về cơ sở vật chất sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh... Bên cạnh đó, tại thời điểm kiểm tra, đoàn ghi nhận 3 nhân viên hành nghề khám, chữa bệnh tại phòng khám nhưng chưa cung cấp được giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh.

Nữ bác sĩ C. giải trình bệnh nhân N.T.T.T. đã thực hiện chỉnh nha tại cơ sở từ năm 2021. Sau khi không hài lòng với kết quả điều trị, bệnh nhân đăng tải phản ánh lên mạng xã hội và quay lại phòng khám yêu cầu hoàn trả chi phí. Hình ảnh người mặc áo blue trắng có hành vi hành hung người bệnh là bác sĩ N.T.T.C.

Theo Sở Y tế, hiện sức khỏe chị T. tạm ổn định, tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Sở Y tế TP.HCM khẳng định kịch liệt lên án hành vi hành hung, xâm hại sức khỏe và tài sản người bệnh, bất kể nguyên nhân.

Sở Y tế đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động Phòng khám Nha khoa Tuyết Chinh. Cơ quan này cũng cho biết sẽ phối hợp Công an TP.HCM làm rõ vụ việc, đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm về chuyên môn và vi phạm đạo đức hành nghề theo quy định.

Sở Y tế khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi chọn nơi khám bệnh, tra cứu các thông tin cần thiết về phòng khám tại “Cổng tra cứu hành nghề y, dược Sở Y tế TP.HCM” (https://tracuu.medinet.org.vn). Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ sai phạm về chuyên môn, y đức, hãy gọi ngay đường dây nóng Sở Y tế TP.HCM: 0967.771.010 và 0989.401.155 hoặc phản ánh qua ứng dụng “Y tế trực tuyến”.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip cho thấy tại nha khoa Tuyết Chinh, đường Trần Thị Nghỉ (phường Hạnh Thông), một phụ nữ mặc áo blouse trắng - được cho là bác sĩ, đồng thời là chủ phòng khám - đã to tiếng với nữ khách hàng. Khi khách hàng dùng điện thoại quay lại sự việc, nữ bác sĩ này đẩy người phụ nữ ngã khỏi ghế, cầm gậy đe dọa, thậm chí giật điện thoại ném xuống sàn. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người. Một người đàn ông được cho là chồng của nữ bác sĩ đã đứng ra can ngăn nhưng không thành. Sáng 8/9, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), đã ký văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM, yêu cầu khẩn trương xác minh vụ việc hành hung nói trên. Bộ đề nghị kiểm tra toàn diện hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là việc chấp hành quy định chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm và báo cáo kết quả trước ngày 15/9.

