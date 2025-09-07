Dino Vũ xin lỗi Ninh Dương Story

Chia sẻ một bài đăng có nội dung chỉ trích fan meeting của cặp đôi Ninh Dương, Dino Vũ nhanh chóng lên tiếng giải thích và xin lỗi trên trang cá nhân.

Dino Vũ gây tranh cãi khi chia sẻ bài đăng có nội dung tiêu cực về bạn thân là cặp đôi Ninh Dương Story. Ảnh: Vũ Dino/Facebook.

Ngày 7/9, thông qua phần story trên Instagram cá nhân, YouTuber Dino Vũ cho biết việc anh chia sẻ bài viết chê fan meeting (buổi gặp gỡ người hâm mộ) của cặp đôi Ninh Dương là nhầm lẫn.

Ngay khi phát hiện sự việc, anh đã nhắn tin giải thích và xin lỗi cặp đôi.

"Mong live show họp công ty (chỉ fan meeting - PV) của hai người em thành công tốt đẹp, và mong chuyện drama không đáng có này dừng lại tại đây", anh viết.

Kèm theo bài đăng, YouTuber công khai đoạn tin nhắn gửi đến Ninh Dương Story. Trong đó, anh giải thích việc chia sẻ bài đăng là do "bị ngồi đè lên điện thoại hay thế nào mà nó share bài đó" và hoàn toàn không có ý gì khi làm vậy. Đồng thời, anh cũng đã nhanh chóng xóa bài chia sẻ trên Facebook.

Trước đó, Dino Vũ khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ lại công khai một bài đăng có nội dung tiêu cực về fan meeting của Ninh Dương Story. Theo đó, bài viết cho rằng giá vé fan meeting của cặp đôi quá cao, khán giả bỏ hàng triệu đồng đến tham dự.

Cặp Ninh Dương Story đang bán vé cho buổi gặp gỡ người hâm mộ vào cuối tháng 9. Ảnh: Ninh Dương Story/Facebook.

Hành động này của Dino Vũ gây khó hiểu, bởi anh vốn được biết đến là bạn thân của cặp đôi. Khoảnh khắc 3 người cùng tham dự một sự kiện và biểu cảm của cả ba được chế ảnh vui thành "thứ 7, chủ nhật, thứ hai" còn lan truyền trên mạng xã hội.

Trên fanpage chung, Ninh Dương Story chưa lên tiếng về sự việc với Dino Vũ. Cặp đôi chỉ cập nhật thông tin bán vé fan meeting và thông báo nhiều hạng vé đã hết chỗ tính đến trưa 7/9.

Liên quan đến buổi gặp gỡ người hâm mộ của cặp đôi, sự kiện này thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội ngay khi được công bố ngày 5/9. Giá thành các hạng vé dao động từ 595.000 đồng đến 2,8 triệu đồng, được đánh giá là tương đối cao, ngang ngửa giá vé của nhiều chương trình ca nhạc.

Một số ý kiến cho rằng đây là mức giá quá cao khi cả hai chỉ nổi tiếng nhờ chuyện tình yêu, không phải nghệ sĩ, ngôi sao giải trí. Thậm chí có người chỉ trích cả hai đang "thương mại hóa" quá mức tình yêu của mình. Trong khi đó, số khác cho rằng đây là giá vé bình thường đối với fan meeting nhiều influencer ở nước ngoài, chương trình cũng đi kèm các phần quà cho người tham dự.

Dino Vũ (tên thật Đặng Anh Vũ, sinh năm 1992) là YouTuber nổi tiếng với các video nấu ăn ngon mắt. Cuối tháng 7, anh từng bị tố thường phản hồi một cách khiếm nhã, vô duyên khi khách hàng có đánh giá tiêu cực về quán cà phê do anh sáng lập ở TP.HCM. Anh cũng từng khiến nhiều dân mạng bức xúc khi đăng tải bài viết chê lái xe dịch vụ “hôi nách” hay có thái độ làm việc không phù hợp với nhãn hàng.

Ninh Dương Story là cụm từ chỉ cặp đôi Ninh Anh Bùi (sinh năm 1994) và Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1997). Cặp đôi trở thành hiện tượng mạng từ năm 2024 nhờ chuyện tình đẹp, dễ thương. Hiện, cả hai đều là các influencer nổi tiếng với hàng trăm nghìn người theo dõi, thường xuyên hợp tác quảng cáo với các nhãn hàng và tham dự sự kiện.