'DJ gợi cảm nhất Hàn Quốc' gây bất ngờ

Không còn che giấu mái tóc bị rụng cả mảng do sự cố tẩy tóc, DJ Soda xuất hiện với hình ảnh chân thực nhất ở một sự kiện gần đây.

Suốt thời gian dài, DJ Soda luôn xuất hiện với mái tóc giả. Ảnh: @deejaysoda/Instagram.

Ngày 4/9, DJ Soda đăng video tham gia Tuần lễ Thời trang Seoul, kèm theo dòng trạng thái cho biết đây là lần đầu tiên cô không còn đội tóc giả đi sự kiện kể từ sau vụ bị rụng cả mảng đầu vì tẩy tóc.

"Tôi được mời đến Tuần lễ Thời trang Seoul và đã suy nghĩ rất nhiều về việc che tóc, muốn trông thật đẹp khi chụp ảnh. Nhưng giờ đây, tôi quyết định không che giấu nữa", nữ DJ bày tỏ.

Cô viết thêm rằng ban đầu rất sợ hãi và không quen với ngoại hình của mình với mái tóc chưa mọc đầy đủ, nhưng vẫn "quyết định tự tin thể hiện con người thật của mình thay vì né tránh nó".

Tại sự kiện, DJ Soda diện chiếc áo hai dây kết hợp với quần tất, choàng chiếc áo voan đen in họa tiết sặc sỡ. Cô tự tin tạo dáng chụp hình. Khi cô quay lưng, khán giả có thể thấy mảng tóc màu đen đã mọc dài hơn một chút, xen lẫn màu tóc vàng sau sự cố tẩy tóc.

DJ Soda xuất hiện trong sự kiện mới nhất, không còn đội tóc giả. Ảnh: @deejaysoda/Instagram.

Trước đó, vào ngày 17/6, DJ Soda (tên thật Hwang So-hee, sinh năm 1988) gây sốc khi chia sẻ loạt hình ảnh mái tóc bị rụng một mảng lớn sau khi tẩy tóc ở một tiệm quen.

Cô cho biết mái tóc của mình đã bị hư tổn nặng nề từ gốc khi làm tại salon này cách đây 3 tuần, song sau đó không nhận được liên lạc nào từ chuyên viên. Đến khi bị "phốt", phía salon mới liên hệ, nói sẽ đưa 5 triệu won (hơn 3.600 USD ) và muốn thỏa thuận gỡ bài đăng, nhưng cô từ chối.

Trong vài tháng, cảm thấy thiếu tự tin, sợ bị ánh mắt kỳ lạ, cô đã luôn đội tóc giả mỗi khi đi diễn hay tham gia sự kiện đông người. Dần dần, cô bắt đầu thoải mái hơn về tinh thần, thử kết hợp nhiều kiểu tóc giả khác nhau.

"Gần đây tôi thử nhiều kiểu tóc giả và dần lấy lại chính mình. Hiện tại, tôi đi diễn ở Đài Trung và Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc - PV). Tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ fan. Cảm ơn các bạn đã là ánh sáng của tôi", cô chia sẻ trong một bài đăng vào cuối tháng 6.

Tối 27/7, nữ DJ đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân, tiết lộ tình trạng mái tóc hiện tại. Nữ nghệ sĩ cho biết cô chỉ còn lại khoảng 10% tóc so với trước đây và đang rơi vào khủng hoảng tinh thần. Cô đồng thời bác bỏ tin đồn cho rằng đòi kiện salon để lấy khoản bồi thường hàng trăm triệu won.