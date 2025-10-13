DJ Ngân 98 liên tục vấp tranh cãi trước khi bị bắt

Trước khi bị tạm giam vào ngày 13/10, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) từng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề trang phục, phát ngôn gây sốc ở nơi công cộng, thậm chí bị cấm diễn.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), ngày 13/10, Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98, sinh năm 1998) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - bị bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hai công ty này đều do 2 người khác là bà T.T.T. - mẹ ruột Ngân 9* - và M.T.V. đứng tên). Sự việc đang tạo làn sóng quan tâm lớn bởi trước đó nữ DJ từng vướng nhiều lùm xùm liên quan đến viên uống giảm cân, phát ngôn và trang phục nơi công cộng.

"Bị đuổi" khỏi Nhà thờ Lớn

Ngày 31/8, Ngân 98 đăng tải đoạn video quay chụp tại Nhà thờ Lớn (Hà Nội) thổi bùng làn sóng tranh cãi về quy định đội mũ vào nhà thờ.

Trong clip, nữ DJ diện trang Việt phục màu đỏ, đầu đội mấn. Ngân 98 chia sẻ bản thân muốn quảng bá trang phục truyền thống của Việt Nam tại một điểm đến đặc trưng tại Hà Nội.

Sau đó, phân cảnh cô cùng ê-kíp bị một nhóm người tự nhận là bảo vệ nhà thờ đuổi ra khỏi khuôn viên với lý do "vi phạm quy định 'không đội mũ' được nêu rõ trong biển cảnh báo trước cổng" gây tranh cãi.

"Ngân thật sự rất tủi thân khi đứng trước hàng chục camera đang quay lại khoảnh khắc bị quát 'mở to mắt ra'", Ngân viết.

Ngân 98 bị buổi khỏi Nhà thờ Lớn khi đang chụp ảnh ngày 30/8. Ảnh: FBNV.

Theo bảng quy định đặt bên ngoài nhà thờ, không mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ; không đội mũ, không hút thuốc, không ăn uống; không dùng đèn flash, điện thoại khi vào bên trong và giữ yên lặng là một số quy định khách tham quan cần lưu ý.

Dù chưa có nhận định về việc chiếc mấn đội đầu có phải là mũ hay không, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) cho biết sẽ làm rõ hành vi ngăn cản khách chụp ảnh của người dân trước điểm du lịch tâm linh này.

Màn đấu tố của "song Ngân"

DJ Ngân 98 và Ngân Collagen (Trần Thị Bích Ngân, sinh năm 1995) là hai cái tên chiếm sóng dư luận vào giữa tháng 5 về loại sản phẩm giảm cân chứa chất cấm.

Sự việc bắt nguồn từ một người tên H. Theo lời của H., người này đặt số lượng lớn thuốc giảm cân từ Ngân 98 và mang số thuốc nhận được đi thử nghiệm. Kết quả biểu thị trong sản phẩm có chứa sibutramine - một chất cấm từng được sử dụng trong điều trị béo phì. Sau đó, H. đăng bài bóc "phốt" nữ DJ.

Ngân cho rằng H. lấy sản phẩm từ bên khác rồi cố tình "vu oan" cho mình. Nghi ngờ H. có liên quan đến một "bà trùm thuốc giảm cân" khác là Ngân Collagen, Ngân 98 đến Cần Thơ để đối chất. Tranh cãi leo thang và thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng.

Hình ảnh do Ngân 98 đăng tải khi lên cơ quan chức năng vào việc về sản phẩm giảm cân hồi tháng 5. Ảnh: FBNV.

Ngày 21/5, Ngân 98 cho biết đã trực tiếp làm việc với cán bộ thanh tra thuộc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, đồng thời cung cấp hồ sơ pháp lý liên quan đến các sản phẩm đang quảng bá và khẳng định các sản phẩm hiện tại không liên quan đến Công ty TNHH Zubu - đơn vị bị Cục An toàn thực phẩm phản ánh.

Đến ngày 5/6, bà Phạm Thị Xuân Hồng, Phó Trưởng phòng Phòng giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, cho biết đơn vị ghi nhận thông tin trên và đang tiến hành điều tra.

Sản phẩm giảm cân của Ngân 98 từng được quảng cáo "thách thức mọi cơ địa", thậm chí dành cho những ai từng dùng thuốc quá liều nhưng không có kết quả. Người dùng có thể lấy lại vóc dáng trong vòng 15 ngày sử dụng mà không cần tập thể dục hay ăn kiêng.

Cấm diễn

Xuất thân là mẫu ảnh, Ngân 98 từng bước lấn sân DJ nhờ sự hậu thuẫn từ chồng Lương Bằng Quang. Mỗi lần trình diễn, Ngân đều diện trang phục hở bạo, hóa trang (cosplay) thành các nhân vật gây tranh cãi như con mèo ướt sũng, búp bê Tây Nguyên...

Tháng 3/2020, nữ DJ sinh năm 1998 bị tạm giữ do liên quan đến vụ việc 45 thanh niên dương tính với chất ma túy tại một quán bar ở Tây Ninh.

Cô không lên tiếng khẳng định bản thân là người xuất hiện trong ảnh của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, ngày 6/3/2020, Lương Bằng Quang phát trực tiếp kể chuyện bạn gái bị tạm giam do có chất kích thích khi diễn tại quán bar. Thời điểm đó, người bạn gái được nhắc đến là Ngân 98.

Trong livestream, nam ca sĩ phân trần rằng bạn gái vừa bước vào nghề DJ, chưa nắm rõ các mối nguy hiểm trong môi trường câu lạc bộ đêm. Quang cho rằng Ngân "cả nể", uống rượu và sau đó "dính bẫy".

3 tháng sau, sự việc liên quan đến chất cấm vừa lắng xuống, cô tiếp tục bị Yaya Trương Nhi đâm đơn kiện vì phát ngôn sai sự thật.

Tháng 7 cùng năm, Ngân 98 bị Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội xử phạt hành chính 40 triệu đồng, cấm cô biểu diễn trong vòng 4 tháng trên địa bàn thành phố vì trang phục không phù hợp.